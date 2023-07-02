الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي امام فيوتشر في الدوري

فرض التعادل السلبي دون أهداف نفسه على نتيجة مباراة الأهلي وفيوتشر التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

هدفين ملغيين في الشوط الأول بين الأهلي وفيوتشر

شهد الشوط الأول ندية كبيرة من الفريقين والعديد من الهجمات الخطرة التي هددت المرميان خلال عمر الشوط .

وتصدي محمود جنش العديد من الهجمات الخطرة التي هددت مرماه خلال الشوط الأول ونجح جنش من حماية عرينه بنظافة شباكة .

وشهدت الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول الغاء الحكم محمود البنا الهدف الأول لنادي فيوتشر بداعي التسلل، لتعود المباراة لما كانت عليه ولنقطة البداية.

وكانت أخطر فرص الشوط الأول وحتى مرور 12 دقيقة هي تسديدة من بيرسي تاو من خارج منطقة الجزاء جهة اليمين أمسك بها الحارس محمود جنش من أسفل يسار مرماه.

وشهدت الدقيقة 18 توقيت المباراة لعلاج عمر كمال لاعب فيوتشر، وفي الدقيقو 23 قام علي معلول لاعب الأهلي بكرة عرضية من جهة اليسار أبعدها دفاع فيوتشر عن مناطق الخطورة.

وسجل ياسر ابراهيم هدفاً للأهلي في الدقيقة 40 تم الغاءه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفار.

التعادل السلبي يسيطر في الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بكرة خطيرة لمحمد فاروق لاعب فيوتشر الذي سدد كرة خطيرة ابعدها الشناوي إلى ركنية.

ضغط الاهلي بعد مرور الربع ساعة الأولى وحاصر فيوتشر في وسط ملعبه وسط محاولات هجومية خطيرة من كهربا وعلي معلول.

وسدد بيرسي تاو بقوة من داخل منطقة الجزاء الا ان دفاع فيوتشر تصدى للكرة، ثم أهدر طاهر محمد طاهر كرة خطيرة في الدقيقة 73 على بعد أمتار من المرمى.

واصل الأهلي هجومه في الدقائق العشرة الأخيرة، دون جدوى لتنتهي المباراة بنتيجة 0-0.

ورفع الأهلي رصيده إلى 69 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري بينما رفع فيوتشر رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث.

تشكيل الأهلي أمام فيوتشر

محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وياسر إبراهيم، وفي خط الوسط مروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو وأحمد قندوسي، وفي خط الهجوم محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام فيوتشر كل من علي لطفي في حراسة المرمى، وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد الضاوي كريستو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

تشكيل فيوتشر أمام الاهلي

محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى.

خط الدفاع: عمر كمال - باسم علي - على الفيل - طارق طه.

في الوسط: مهند لاشين - غنام محمد - أحمد رفعت - ناصر ماهر - محمد فاروق.

خط الهجوم: أحمد عاطف.