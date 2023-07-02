طلق ناري ينهي حياة شخص في ظروف غامضة بإدفو

لقي شخص مصرعه في قرية كلح المفالسة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، إثر إصابته بطلق ناري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بمصرع شخص إثر إصابته بطلق ناري في ظروف غامضة، بقرية قرية كلح المفالسة التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة، واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.

وبانتقال الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تبين أن المتوفى يدعى "عربي.أ" 55 سنة، توفى عقب إصابته بطلق ناري مباشرة، وتم إيداع جثمانه بمشرحة إدفو العمومية لاتخاذ اللازم تحت تصرف النيابة العامة.

ويباشر رجال مباحث مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان جهودهم لفك لغز مصرع شخص، والوصول إلى المتهم الرئيسي في الواقعة واتخاذ اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

بينما كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر "فيسبوك"، يتضمن تعرض فتاة للاختطاف حال سيرها بأحد الشوارع في القاهرة.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن تعرض إحدى الفتيات للاختطاف حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وتبين من خلال الفحص عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشادة كلامية بين قائد سيارة يستقلها صحبته فتاتان، وقائد سيارة أخرى حال سيرهما بدائرة القسم بسبب خلاف بينهما حول أولوية المرور، وحال انصراف قائد السيارة الأولى اصطدم بإحدى الفتاتين.

وتبين من خلال الاستعلام عن السيارة، أنها مقيدة باسم شخص، وباستدعائه وسؤاله أيد ما جاء بالفحص، وأضاف أنه حال توصيله أصدقائه حدثت المشادة المشار إليها، ولدى ترجل أصدقائه من السيارة وتحركه بها اصطدم بصديقته "دون قصد"، ونتج عن ذلك إصابتها بكسر بالساق اليسرى.

وبسؤال والد المصابة أيد ما سبق وأضاف بحدوث الواقعة دون قصد من المذكور وعدم إبلاغه عن الواقعة ورفض اتخاذ إجراء قانوني، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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