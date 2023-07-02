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الأحد 02 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية حتى نهاية الدوري

الزمالك
الزمالك

 أعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد مباريات الزمالك المتبقية حتى نهاية الدوري، عن عمر منافسات الموسم الحالي 2022 – 2023، حيث يتبقى للفارس الأبيض 3 مباريات فقط على نهاية الموسم.

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 يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، جمعها من الفوز في 16 لقاء والتعادل في 8 مواجهات، وخسارة 7 مباريات هذا الموسم بعد مرور 31 جولة من عمر المسابقة.

 مواعيد مباريات الزمالك المتبقيه في الدوري:

 من المقرر أن يلعب نادي الزمالك أمام فيوتشر في لقاء الجولة 33 من الدوري، والتي تم تحديد تاريخها لتقام يوم السبت المقبل الموافق 8 من شهر يوليو الجاري، على ملعب ستاد السلام.

 على أن يلعب الزمالك لقاء الجولة رقم 31 أمام الأهلي، في لقاء مؤجل إلى يوم الخميس الموافق 13 من شهر يوليو الجاري، لتنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

 وستكون مواجهة ختام الموسم لنادي الزمالك أمام فريق فاركو ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر منافسات الدوري عن الموسم 2022-2023، والمقرر لها يوم الأحد الموافق 16 من شهر يوليو الجاري، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

 الزمالك يشارك في كأس الكونفدرالية:

 ضمن الزمالك المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية عن الموسم المقبل 2023-2024، بعدما وسع الفارق بينه وبين نادي المصري الخامس في الترتيب إلى 12 نقطة، ليؤكد مشاركته في البطولة الأفريقية عن الموسم المقبل.

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 خصوصًا وأن الفارس الأبيض لن يشارك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا عن الموسم المقبل بسبب وجود 11 نقطة فارق بينه وبين بيراميدز الثاني في الترتيب، والذي ضمن تواجده في دوري أبطال أفريقيا عن الموسم المقبل.

 على الجانب الآخر يحتل النادي الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 68 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز الثاني، لكن الأحمر له 5 مواجهات مؤجلة بسبب مشاركاته الأفريقية والقارية طوال الموسم.

 

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