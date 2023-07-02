رضوى الشربيني.. تصف الذكور "بالخرفان" والرجال يدافعون| ثورة على السوشيال ميديا

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والغضب سببتها الإعلامية رضوى الشربيني، بعد أن كتبت تغريدة على حسابها الشخصي على موقع تويتر، مسيئة للرجال، الأمر الذي جعل مجموعة قنوات cbc تحول رضوى الشربيني للتحقيق.

رضوى الشربيني تثير الجدل وتسيء للرجال:

أثارت رضوى الشربيني غضب الرجال وتسببت في حالة من الجدل الكبير، بعد تغريدتها التي كتبتها على حسابها الرسمي على تويتر قالت فيها:": «مش فاهمة ليه البنات مابتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه؟".

وبعد هذه التغريدة انتشرت حالة من الفوضى خصوصًا بعد تريقة الفتيات على الشباب، وانتشرت التعليقات الساخرة بين المؤيد لها والمعارض.

رضوى الشربيني

مجموعة قنوات cbc تحول رضوى الشربيني إلى التحقيق:

بعد حالة الجدل التي سببتها الإعلامية، أخذت مجموعة قنوات cbc موقفًا حازمًا ضد المذيعة الشهيرة وقالت في بيان رسمي " تعلن إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات".

رضوي الشربيني

السوشيال ميديا تدعم رضوى الشربيني:

تعاطفت مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلامية المصرية، وحرصوا على دعمها ودشنوا هشتاج باسم رضوى الشربيني على موقع تويتر وجاءت التعليقات "شكل بعض الخراف زعلت من الكلام واشتكتها"، " ما أشوف أحد مسك ياسمين عز وأحالها للتحقيق وهي تقلل من شأن المرأة يامصر"، " قرار ظالم وتعسفي تريدون كسب أصوات الرجعيين على حساب المذيعة الوحيدة التي تقف مع حقوق المرأة، قناة mbc تسمح لمذيعتها المشهورة أن تروج لعبودية المرأة علانية على القناة وأنتم تحاسبون رضوى على بوست شخصي"، " مع اعتراضي أكيد على كلامها و التويتة اللى كاتبتها، لكن مش من حق القناة تدخل في اللي هي بتكتبه دي صفحتها الشخصية وهي حرة ليه القرار الغريب ده"، " انتم أصلًا مالكمش أي دخل فيما تنشره على صفحتها الشخصية"، "كل الدعم يا رضوى".

رضوى الشربيني

بينما شن عليها الرجال هجومًا قاسيًا وقال المتابعون عبر تويتر، "قرار محترم من قناة محترمة"، " قرار موفق .. لا تصلح لتمثيل مؤسسة محترمة مثل cbc"، " كامل الاحترام والتقدير لقنوات cbc على قرارها ونرجوا من المقيمين على إدارة القنوات أن تأخذ جزاءً قويًا لأن ا.رضوى دائمًا تحث السيدات والإناث على خراب الحياة الزوجية أو فض الخطوبة وهذا ليس من أدب الإعلام سواء مرئي أو كتابة ولأن مهنة الإعلامي محترمة كامل الاحترام لقنوات cbc".

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

ولكن الأمر الذي تسبب في حيرة أكثر هو مدافعة العديد من الرجال عنها وعن الموقف الغامض التي اتخذته مجموعة قنوات cbc حيث قالوا "الأستاذة رضوى لم تخطىء كتبت على صفحتها الشخصية تغريدة ثم أدركت أنها غير مناسبة للنشر فحذفتها إذا اعتبرتم أن هذا خطأ شخصي فلماذا قمتم بإحالتها إلى التحقيق، الموظف يُسأل عن خطئه المهني والمرفقي واحترامًا لقراركم يتم التحقيق ولكن يتم حفظه لعدم الخطأ المرفقي".

وأضاف آخر :" ما دخل جهة العمل بالرأي الشخصي لموظفيها، العلاقة بين أي جهة عمل والعاملين فيها علاقة تعاقدية لأداء عمل معين في وقت معين وفقط، ولا يجب أن تتغول أي جهة عمل على الآراء الشخصية للعاملين مهما شططت! فالشطط يقومه ويحاسب عليه القانون العام وليس جهة العمل وإلا تحول العاملون إلى عبيد".