حملة أمنية مُكثفة لقطاع أمن المنافذ

واصل قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية حملاته خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

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إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1386) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (104) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية –تزويرالمستندات": ضبط (5) قضايا .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

كشف ملابسات الاحتيال باستخدام العملات المقلدة

وفي سياقٍ مُتصل، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من "عامل بسوبر ماركت" بتضرره من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة) لحضــــوره للمحل عمله محاولاً شراء بعض المنتجات بإستخدام عملات مُقلدة .

بالإنتقال تم ضبط المذكور وبتفتيشه عُثر بحوزته على عدد (20) ورقة مالية فئة المائة جنيــه "مُقلدين" وبمواجهته إعترف بتحصله عليها من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة) وبإستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية ، وأجنبية "مقلدة") وبمواجهته قرر بتحصله على العملات المقلدة المضبوطة من (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة البحيرة) وبإستهدافه تم ضبطه بمسكنه وبحوزته (كيسة كمبيوتر – 2 طباعة –2 فلاشة) .

وبمواجهته إعترف بتكوينه تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إصطناع وتزوير العملات النقدية بقصد ترويجها بإستخدام الأدوات المضبوطة بمسكنه بالإشتراك مع (نجله ، مقيم بمحافظة الغربية) تم ضبطه وبمواجهته أيد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتشن أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مُكثفة يومياً من أجل ضبط كافة أنواع الجريمة، والقبض على المُجرمين والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

ويستهدف رجال الأمن ضبط كافة أنواع المخالفات بشكلٍ تام من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.