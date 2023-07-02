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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

السعودية.. وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبد العزيز آل سعود

الأمير طلال بن منصور
الأمير طلال بن منصور بن عبد العزيز آل سعود

أعلنت المملكة العربية السعودية، وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبد العزيز آل سعود، وإقامة صلاة الجنازة اليوم الاحد، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية.

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وقال الديوان الملكي الأميري السعودي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية: وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الأحد الموافق 14 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

السيرة الذاتية  للأمير طلال بن منصور بن عبد العزيز آل سعود

الأمير طلال بن منصور ولد في 1 يناير 1950، وهو رجل أعمال ورئيس نادي الاتحاد السعودي السابق والرئيس الفخري لأعضاء الشرف الحالي.

عاش سنوات طفولته الأولى في مدينة الطائف، تولت والدته رعايته بعد وفاة والده الأمير منصور بن عبد العزيز آل سعود - وزير الدفاع سابقاً - حيث كان ما يزال عمره لا يتجاوز السنتين، تلقى تعليمه الأولي في مدارس الثغر بالطائف والتي كان اسمها آنذاك مدارس الأمراء بعد ما انتقلت إلى جدة وأكمل تعليمه فيها.

 

بعدها سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتكملة دراسته، وحصل على شهادة الدبلوم من كلية متخصصة في إدارة الأعمال في أمريكا، وهو الآن الرئيس الفخري لهيئة أعضاء الشرف بنادي الاتحاد السعودي ورمز من رموزه.

 

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