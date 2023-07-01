السعودية تستعد لعام حج جديد مع غروب الشمس

ينتهي حج هذا العام 1444ه، مع غروب شمس اليوم السبت، وهو ثالث أيام التشريق، وجندت له المملكة العربية السعودية كل طاقاتها.

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تبدأ الاجتماعات في المملكة العربية السعودية، من آخر يوم انتهى فيه الحج، للاستفادة من عوامل نجاح الحج في العام المقبل، ولتلافي الأخطاء إن وجدت في حج هذا العام، والعمل والتباحث من أجل إضافة المزيد من الراحة للحجاج.

حققت جميع الوزارات نجاحًا باهرًا في التعامل وتقديم الخدمات، تحت إشراف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.

دور رجال الأمن خلال الحج:

كما قدّم رجال الأمن والدفاع المدني والهلال الأحمر والصحة والمتطوعين، جهودًا قادت المملكة لتكون الأولى عالميًّا في التعامل مع أكثر من مليون ونصف المليون في مساحة لا تتجاوز الـ33 كيلومترًا مربعًا، وفي مدة لا تتجاوز الستة أيام، بحكمة واقتدار وتعامل إنساني.

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كما قدَّم رجال الأمن الكثير من المواقف الإنسانية لضيوف الرحمن، منه دفع مسنًّا بعربته، أو حمل طفل في انتظار والدته، أو جبر قلب محترق من الحرارة فيعطيه الماء ليشرب أو يرش عليه الماء ليبرد من لهيب الحرارة.

توزيع الوجبات الصحية على الحجاج، بابتسامة، وتوزيع المياه الباردة ليشرب الحجاج ويواصل مسيرته الإيمانية، أو رفع مظلة ليستظلوا بها من حرارة الشمس.