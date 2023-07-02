الجاليات المصرية بالخارج مستعدة للمشاركة بمؤتمر "جاهزون لتلبية نداء الوطن"

تستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بكل قوتها، لإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين فى الخارج فى ثوبه الجديد، والمقرر انعقاده فى 31 يوليو المقبل، وتعتبر هذه النسخة هى الرابعة من سلسله اللقاءات التى تعقدها الوزارة مع الكيانات المصرية بالخارج.

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عدد من سجلوا لحضور مؤتمر “المصريين بالخارج”

وقد سجل حتى الآن أكثر من 700 مصري بالخارج من بينهم ممثلون عن 65 رابطة وجالية للمصريين بالخارج، من أكثر من 50 دولة حول العالم حتى الآن.

وسوف يشهد المؤتمر مشاركة موسعة من المصريين بالخارج، وسيخرج بعدد من التوصيات، للبدء فى تنفيذها على غرار النسخ السابقة، لافتا إلى أن المشاركة الواسعة من المصريين بالخارج، ستضمن مناقشة عدد كبير من الملفات على جميع المستويات، وستساهم فى عرض الرؤى سواء لخدمة المصريين فى الخارج، وكذلك دفع جهود التنمية داخل مصر.



تفاصيل جلسات مؤتمر “المصريين بالخارج”

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ووجهت وزيرة الهجرة سها جندى، جميع المشاركين فى المؤتمر بالاهتمام بمحتوى الجلسات، لتخرج معبرة عن تطلعات واحتياجات المصريين فى الخارج وانعكاسا لاهتماماتهم وبمشاركة رفيعة المستوى من الوزارات والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات للمصريين فى الخارج.



وحرصت وزارة الهجرة على تغيير مسمى المؤتمر، ليكون مؤتمر المصريين فى الخارج، وفتح باب الحضور لكل المواطنين بالخارج بالتسجيل دون تمييز أو دعوات.

المصريون بالخارج يعلنون مشاركتهم بمؤتمر وزارة الهجرة

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وأكد عدد من المصريين في الخارج المقيمين في عدة دول مختلفة على أن هذا المؤتمر فرصة ينتظروها كل عام للقاء وزيرة الهجرة على أرض الوطن، وفرصة لعرض مشاكلهم ورؤيتهم حول النهوض بالدولة المصرية، وأيضا فرص هامة للتعرف على حجم الانجازات والتطوير الذى يتم على أرض الواقع .

كما أكدوا أن المؤتمر أيضا يعد بمثابة فرصة لعرض التحديات التى تواجه الكيانات المصرية بالخارج ، ووضع الرؤي والإقتراحات التى من شأنها النهوض بأوضاع المصريين بالخارج وتقديم الدعم لوطنهم الأم مصر .

تنظيم زيارات ميدانية على هامش مؤتمر “المصريين بالخارج”

وقد كشفت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، عن أن مؤتمر المصريين بالخارج المرتقب سيتضمن بجانب جلساته تنظيم زيارات ميدانية على هامش المؤتمر إلى عدد من المدن الصناعية والمناطق الاستثمارية الهامة حتى يتسنى لأبناء الجاليات المصرية الاطلاع على الفرص المتاحة والمشاركة فيها.

استمارة التسجيل لمؤتمر “المصريين في الخارج”

وأكدت وزيرة الهجرة، حرص الوزارة على تنظيم هذا المؤتمر لأهميته وكونه فرصة مهمة للقاء الجاليات والكيانات المصرية بالخارج، كما أنه يعد نقطة تلاقي ذات تأثير وصدى واسع بين المصريين بالخارج ودولتهم، مشيرة إلى أن كل مصري بالخارج لديه الرغبة في حضور المؤتمر هذا العام والمشاركة في فعالياته، عليه التسجيل في الاستمارة المتاحة على الرابط التالي: https://forms.gle/9Q9VdwZCzYwsZ45g7

تحديات تواجه الجاليات المصرية بالخارج

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وأوضحت وزيرة الهجرة، أن النسخة الرابعة من المؤتمر هذا العام توسّع من نطاق مشاركة كافة المواطنين بكل بلاد العالم، والبناء على المنجزات التي حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر العام الماضي، والتي كانت بمثابة تحقيق لأحلام مواطنينا بالخارج لمدة أكثر من 20 عاما، من بينها إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب وإعلان مجلس تأسيسي للشركة المساهمة للمصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بفوائد مجزية في البنوك الوطنية، وتقديم قروض ميسرة للمصريين بالخارج، وطرح تذاكر طيران بتخفيضات لهم، وكذلك الإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض لهم عند سدادهم بالعملة الصعبة، وغيرها من المحفزات المهمة.

وتتضمن النسخة الرابعة من المؤتمر موضوعات وتحديات تواجه الجاليات المصرية بالخارج وكذلك الاحتياجات الأساسية لهم، وتسليط الضوء على ما يجد من موضوعات تطرأ على أوضاع المصريين بالخارج في أي من الدول.