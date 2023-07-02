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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2 يوليو

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم 2 يوليو 2023، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر، ليثبت سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

 

 سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

 

 سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

 

 سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

 سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

 سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

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