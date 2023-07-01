سعر الدولار فى زمن الإخوان .. الرقم صادم (فيديو)

قال الفنان تامر عبدالمنعم إن الشعب المصري رفض حكم جماعة الإخوان الإرهابية بعد أن رأى ماذا كان يفعل الإخوان في مصر والجميع شعر أن مصر بتتخطف.

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وأضاف تامر عبدالمنعم في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم الرئيس السيسي أعاد الهيبة للدولة المصرية مرة أخرى"، متابعا: "لو استمر الإخوان في حكم مصر الدولار كان هيبقى بـ 1500 جنيه والدولة كانت ستنهار".

وكشف تامر عبدالمنعم عن ذكرياته مع ثورة 30 يونيو، وعن مصير الدولة المصرية حال استمرار الإخوان في الحكم، قائلا: "لو 30 يونيو محصلتش لما كان هناك قوة ناعمة في مصر مطلقاً".

ثورة 30 يونيو هي الأعظم في تاريخ مصر

واختتم تامر عبدالمنعم: "ثورة 30 يونيو هي الثورة الأعظم والثورة الشعبية الأكبر في تاريخ مصر".

ومن جانبه علق الإعلامي مصطفي بكري على ذكرى 30 يونيو، قائلا: “ الجيش انحاز للشعب بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،و كنا نبحث عن من ينجدنا من هذا الخوف المحتم”.

وأضاف بكري خلال برنامجه “ حقائق واسرار” المذاع على قناة صدي البلد في تغطية خاصة لذكرى ثورة 30 يونيو، مساء اليوم الجمعة: " السنة التي عاشتها مصر تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية وجدنا فيها ارتباكا وبعثرة المشهد وطمس هوية الدولة.

السيسي حذر الإخوان في 3 مناسبات من عدم الانحياز لمطالب الشعب



وأشار إلى أن الرئيس السيسي قال: متخافوش على مصر.. مصر قد الدنيا.. وهتبقى قد الدنيا'، لافتا إلى أن الشعب كان يدرك أن جيش مصر لن يسمح بأي حال من الأحوال الاعتداء على المواطنين، خاصة حينما حذر الرئيس السيسي الجماعة مرارا وتكرارا في 3 مناسبات من عدم الانحياز لمطالب الشعب.

وأردف: "الإعلام كان رأس الرمح الذي سعى لمواجهة مباشرة مع الإخوان ومندوبها بقصر الرئاسة وفضح مخططهم منذ الإعلان الدستوري الانقلابي"، معلقا: "الإخوان تبث معلومات مغلوطة وإساءات من الخارج؛ مستهدفين بذلك النيل من مؤسسات الدولة، مستعرضا فيديو لمحمد بديع مرشد الإخوان حينما وصف الإعلاميين بـ سحرة فرعون.

وتابع مصطفى بكري: الإخوان منذ البداية أرادت إغلاق كل الأفواه والتآمر عليها، وفي أبريل 2013 استدعى مرسي وزير الداخلية ومساعده للأمن العام ورئيس قطاع الأمن الوطني وقائد قطاع الأمن المركزي ومدير أمن القاهرة في القصر الرئاسي، لتوجيههم نحو المتظاهرين في الشارع والتعامل معهم.

واختتم مصطفى بكري: المسؤولون بوزارة الداخلية ردوا بأنه لا جريمة للقبض عليهم؛ باعتباره تعبيرا عن الرأي، ليرد مرسي قائلا: خدوهم للجبل واعملوا فيهم اللي أنتم عاوزينه طالما النيابة العامة بتفرج عنهم.