قبل عيد الأضحى.. أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الإثنين

سجلت أسعار الدواجن والبيض، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 26 يونيو، ليسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 67 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 75 و77 جنيها بحسب المنطقة وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.

وأشارت شعبة الدواجن الدواجن إلي أن سعر البيض يسجل 115 جنيها لكرتونة البيض الأبيض وبلغ سعر البيض البلدى 112 جنيها وسعر البيض الأحمر 115 جنيها للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيها على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 7 جنيهات والكتكوت الساسو 8 جنيهات والكتكوت بلدى 6.5 جنيها والكتكوت الهجين 6.5 جنيه الفيومى على وشه 9 جنيهات والبط المولر27 جنيها وبلغ سعر البط المسكوفى 29 جنيها والبط البيور 19 جنيها والسمان عمر أسبوعين 7 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

واصلت أسعار البيض الأحمر والأبيض ارتفاعًا طفيفًا مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 26 يونيو 2023، كما ارتفعت أسعار الكتكوت بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك 2023.

وبحسب الصفحة الرسمية للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وصل سعر الكرتونة الواحدة لـ البيض الأبيض إلى مستوى 116.75 جنيه، في مقابل مستوى 115.75 جنيه في صباح تعاملات أمس الأحد، بزيادة بلغت جنيها واحدا.

سعر البيض الأحمر اليوم

كما وصل سعر الكرتونة الواحدة للبيض الأحمر عند مستوى 116.75 جنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، بدلًا من مستوى 115.75 جنيه للكرتونة أمس، بنفس مقدار الزيادة في كرتونة البيض الأبيض.

سعر البيض البلدي اليوم

استقر سعر البيض البلدي في صباح تعاملات اليوم الاثنين عند مستوى 115.75 جنيه للكرتونة الواحدة.

سعر الكتكوت اليوم

شهدت أسعار الكتكوت اليوم زيادة مقارنًة بتعاملات أمس، حيث سجلت اليوم مستوى يتراوح بين 11 و12 جنيها، بدلًا من 10 و11 جنيها أمس.

جدير بالذكر أن أسعار الدواجن شهدت استقرارًا اليوم داخل بورصة الدواجن بمصر والبورصة العمومية للدواجن، حيث استقر سعر الدواجن البيضاء عند مستوى يتراوح بين 65 و66 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن البلدي سعرا يتراوح بين 90 و95 جنيها للكيلو، كما سجل سعر الكيلو من الأمهات الأبيض اليوم مستوى يتراوح بين 54 و55 جنيها.