أسعار الدواجن والبيض في يوم عرفة

استقرت أسعار الفراخ والبيض، اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 بعد قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة، وذلك بعدما استمرت معدلات الاستقرار الملحوظة في أسعار الفراخ بأنواعها المختلفة خلال الأسبوع المنصرم.

وارتفعت أسعار البيض اليوم، بعدما شهد سعر كرتونة البيض «الأبيض والأحمر» ارتفاعات متتالية خلال الأسبوع الماضى، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الأعلاف أمام منتجى الدواجن، وكذا ارتفع سعر كرتونة البيض البلدى متخطية حاجز الـ100 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم 27 يونيو 2023:

يتراوح سعر الفراخ البيضاء ما بين 67: 68 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 75 و76 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 90 و95 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الأمهات البيضاء ما بين 54 و55 جنيهًا.



أسعار البيض اليوم 27 يونيو 2023:

سجل سعر كرتونة بيض أحمر 113: 114جنيهات.

سجل سعر كرتونة بيض أبيض 113:114جنيهات.

سعر كرتونة البيض البلدى 106: 107 جنيهات.

