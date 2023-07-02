سحب أدوية غير مطابقة للمواصفات من السوق

أصدرت هيئة الدواء، منشورًا رسميًا لسحب 3 أدوية من السوق الدوائية في مصر، بسبب أنهم غير مطابقين للتشغيلة الموضحة من قبل الهيئة.

ضبطت الهيئة جميع اﻟﻌﺒﻮات ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ Anschlarin syrup 120 ml، وقالت إنه جرى ضبطه وتحريزه، لأنه غير مطابق للتشغيلة الموضحة من قبل الهيئة، والدواء عبارة عن مكمل غذائي لعلاج الأنيميا.

كما حذرت هيئة الدواء، من العبوات المقلدة من المستحضر الدوائي 5mg/160mg/12.5mg Exforge HCT، وجرى سحب جميع التشغيلات التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة، ويمكن التفرقة بينها وبين الأصلية من خلال مكان طباعة الاسم، ففي العبوة الأصلية الكتابة في الجانب الخلفي، والمغشوشة في الجانب الأمامي.

المستحضر الدوائي يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وطالبت هيئة الدواء من المواطنين، في حالة وجود شكوى معينة، الاتصال على الخط الساخن 15103، المخصص لتلقي كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والرد عليها بشكل عاجل.

سحبت هيئة الدواء، مستحضر آخر مغشوش في السوق، وهو Twinzol Eye Drop، ويستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم في العين.



