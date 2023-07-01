كولر يستبعد 10 لاعبًا من الأهلي أمام فيوتشر

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على استبعاد 10 لاعبين من قائمة الأهلي المستدعاة لمواجههة فيوتشر في الدوري المصري.

وتضم قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي كل من " محمود متولي، شادي حسين ،برونو سافيو ، حمدي فتحي ، ايمن اشرف ، عمرو السولية ، أحمد نبيل كوكا ، رافت خليل، حمزة علاء، أكرم توفيق ، كريم فؤاد".

يواجه الأهلي نظيره فيوتشر في الثامنة والنصف مساء الغد الأحد على ملعب استاد الأهلي we السلام في خضم مؤجلات الجولة 24 من عمر البطولة المحلية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة ومؤجل له 5 مباريات ويأتي فيوتشر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة حصدها من 31 مباراة بالدوري المصري .

وتذاع مباراة الأهلي وفيوتشر بالجولة الـ 24 المؤجلة ببطولة الدوري العام المصري على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وفاز الأهلي على فريق البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

أسند الاتحاد المصري لكرة القدم القيادة التحكيمية لمباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري إلى الحكم الدولي محمود البنا.

وأعلن اتحاد الكرة الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي وفيوتشر وجاء كالتالي محمود البنا حكم ساحة ويعاونه أحمد توفيق طلب ويوسف البساطي كحكمي راية ويتواجد أحمد حمدي كحكم رابع، وخالد الغندور على تقنية الـ var وأحمد صلاح مساعدًا له.