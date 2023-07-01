عاجل
رئيس الوزراء ينهي زيارته للسعودية عقب أداء مناسك الحج
السبت 01 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رئيس الوزراء ينهي زيارته للسعودية عقب أداء مناسك الحج

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والمدينة المنورة بالملمكة العربية السعودية، اليوم السبت، وذلك في ختام زيارته بلسعودية، أدى خلال هذه الزيارة مناسك الحج، وزار المسجد النبوى.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

رئيس الوزراء في زيارته السعودية

وودع الدكتور مصطفى مدبولي، بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، مستشار أمير منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين، وذكرت وكالة الأنباء السعودية.

txt

رئيس الوزراء يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

txt

محافظ الفيوم يهنئ رئيس مجلس الوزراء بحلول عيد الأضحى المبارك

وأرسل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

اقرأ ايضًا..   رئيس مجلس الوزراء يكلف بتوفير اللحوم والأضاحي على مستوى الجمهورية

وفي برقيته، أعرب رئيس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني مقرونة بأصدق التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة المباركة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

إطلاق حملة 100 يوم صحة

يذكر أنه قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمس  إطلاق حملة 100 يوم صحة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما تفقد رئيس الوزراء السيارات الطبية المخصصة للحملة، والتى ستتواجد بالمحافظات.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن الحملة تشمل جميع المحافظات بداية من اليوم ولمدة 100 يوم، وسنكون قريبين من كل مواطن يحتاج رعاية صحية، موضحا أن الحملة تهتم بصحة المرأة والطفل.

مواد متعلقة

محافظ الفيوم يهنئ رئيس مجلس الوزراء بحلول عيد الأضحى المبارك

هيئة الرعاية الصحية تهنئ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بعيد الأضحى

وزير الداخلية يُهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رئيس مجلس الوزراء: غرف عمليات لمواجهة الأزمات والطوارئ خلال عيد الأضحى المبارك

رئيس مجلس الوزراء يكلف بتوفير اللحوم والأضاحي على مستوى الجمهورية

وزيرة الثقافة تلتقي رئيس مجلس الوزراء ونظيرها القطريين لدعم آليات التعاون

الجريدة الورقية