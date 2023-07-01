رئيس الوزراء ينهي زيارته للسعودية عقب أداء مناسك الحج

غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والمدينة المنورة بالملمكة العربية السعودية، اليوم السبت، وذلك في ختام زيارته بلسعودية، أدى خلال هذه الزيارة مناسك الحج، وزار المسجد النبوى.

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رئيس الوزراء في زيارته السعودية

وودع الدكتور مصطفى مدبولي، بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، مستشار أمير منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين، وذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأرسل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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وفي برقيته، أعرب رئيس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني مقرونة بأصدق التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة المباركة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

إطلاق حملة 100 يوم صحة

يذكر أنه قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمس إطلاق حملة 100 يوم صحة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما تفقد رئيس الوزراء السيارات الطبية المخصصة للحملة، والتى ستتواجد بالمحافظات.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن الحملة تشمل جميع المحافظات بداية من اليوم ولمدة 100 يوم، وسنكون قريبين من كل مواطن يحتاج رعاية صحية، موضحا أن الحملة تهتم بصحة المرأة والطفل.