رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

أرسل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي برقيته، أعرب رئيس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني مقرونة بأصدق التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة المباركة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

إطلاق حملة 100 يوم صحة

يذكر أنه قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمس إطلاق حملة 100 يوم صحة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما تفقد رئيس الوزراء السيارات الطبية المخصصة للحملة، والتى ستتواجد بالمحافظات.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن الحملة تشمل جميع المحافظات بداية من اليوم ولمدة 100 يوم، وسنكون قريبين من كل مواطن يحتاج رعاية صحية، موضحا أن الحملة تهتم بصحة المرأة والطفل.