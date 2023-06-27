محافظ الفيوم يهنئ رئيس مجلس الوزراء بحلول عيد الأضحى المبارك

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

قال المحافظ في البرقية "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بكل خير، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق".

محافظ الفيوم يبعث برقيات التهنئة لشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية بحلول عيد الأضحى

وفي سياق متصل بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقيات التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما بعث ببرقية تهنئة ممثالة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بحلول العيد المبارك. وقال محافظ الفيوم: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لفضيلتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والذي تعم فيه قيم الرحمة والتسامح والتعاون والتكافل، أعاده الله علينا وعليكم بكل الخير، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها". وأضاف المحافظ: "ونحن نستقبل العيد المبارك، ندعو المولى عز وجل أن يعينكم على أداء مهام عملكم الجليل، مع أطيب تمنياتي بموفور الصحة والتوفيق، وأن يعيده على شعب مصر العريق، والأمة العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات".

وفي ذات السياق هنأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي محافظة الفيوم خاصة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال محافظ الفيوم: "شعب الفيوم العظيم، أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها". وأضاف المحافظ في كلمته لأبناء الفيوم؛ "ندعو المولى عز وجل أن يحقق الشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم ورقي وإزدهار، وأن يوفق الله الشعب إلى ما فيه الخير والرشاد"

وقدم محافظ الفيوم برقيات التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك إلى كافة الجهات الحكومية والمديريات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخيرية، داعيا الله عز وجل، أن يحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم ورقي وازدهار، وأن يوفق الله الشعب إلى ما فيه الخير.