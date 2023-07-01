التنمية الشبابية بالجزيرة يواصل احتفالاته بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو

نظم مركز التنمية الشبابية بالجزيرة عددا من الفاعليات الاحتفالية بجميع الانشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية لإسعاد الأعضاء، وذلك ضمن احتفالاته بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو .



جاء ذلك تحت إشراف لجنة وزارة الشباب والرياضة المشرفة على المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفار، وكيل أول الوزارة، والمدير التنفيذي لقطاع الشباب .

ومن المقرر أن مركز التنمية الشبابية بالجزيرة احتفالاته اليوم بحفل غنائي كبير يحيه نخبة من نجوم الغناء فى مصر علي المسرح الروماني ابتهاجًا بعيد الاضحي وذكري ثورة 30 يونيو.



ورفع مركز التنمية الشبابية بالجزيرة حالة الطوارئ القصوي خلال أسبوع العيد وقام شريف منصور المدير التنفيذي للمركز بعمل برنامج خاص للاعضاء من أجل الاستمتاع بإجازة العيد وتوفير كل سبل الراحة للأعضاء والزايرين

وحرصت اللجنة المشرفة علي المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفار علي المتابعة المستمرة لسير الانشطة طوال الاسبوع بالإضافة الي التواجد المستمر للمدير التنفيذي داخل المركز طوال اجازة العيد لتذليل جميع الصعوبات أمام الأعضاء من اجل الاستمتاع باجازة العيد من أجل تفعيل مبادرة العيد أحلي داخل مراكز الشباب التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي

يأتي ذلك في إطار حرص مركز التنمية الشبابية بالجزيرة من خلال إدارة العلاقات العامة والاعلام علي خدمات مميزة وأنشطة ثقافية وفنية وترفيهية متنوعة تليق بالمركز وأعضاءه، وذلك ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.