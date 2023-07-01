"ميريت الثقافية" تناقش "العلاقة بين الإعلام الرقمي والتقليدي" و"المشهد الإبداعي في اليمن"

صدر عدد يوليو من مجلة "ميريت الثقافية"؛ مجلة كل التنويريين العرب، الشهرية الإلكترونية التي تصدر عن دار ميريت للنشر بصيغة pdf، المدير العام الناشر محمد هاشم، والمؤسس ورئيس التحرير الشاعر سمير درويش.

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ضم العدد ملفين مهمين؛ فكري وإبداعي، الملف الأول في "الملف الثقافي" بعنوان "إشكالية العلاقة بين الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي"، وضم خمسة مقالات كالآتي: الإيديولوجيا الناعمة والقيم الإنسانية للدكتور محمد دوير، "صناعة الموافقة".. لماذا نتجاهل زر "شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية"؟ للدكتورة أسماء عبد العزيز، قوة الهاشتاج.. #إلغاء_حفل_كيفن_هارت و#وقف_مؤتمر_أسوان للدكتورة نادية توفيق، ظاهرة المؤثرين كبديل عن قادة الرأي التقليديين بقلم سارة أبو ريَّا، والاتجاه ناحية الإعلام البديل.. الإعلام الرياضي على يوتيوب نموذجًا بقلم سمير درويش.



أما الملف الثاني فحمل عنوان "المشهد الإبداعي الراهن في اليمن"، ضم (19) قصيدة للشعراء اليمنيين: أحمد حسن الزراعي، بدرية محمد الناصر، جميل حاجب، جميل مفرِّح، رحمان صالح، سهام الباري، صالح محمد الحاتلة، صدام الزيدي، عبد الغني المخلافي، عبد المجيد التركي، عبد الوكيل الأغبر، عمار الشامي، مازن توفيق، علوان الجيلاني، محمد العديني، محمد القعود، محيي الدين جرمة، معاذ السمعي، ونبيل القانص.

كما تضمن (14) قصة لأدباء وكتاب من اليمن: أحمد قاسم العريقي، الغربي عمران، إنتصار السري، دعاء الأهدل، ذكريات عقلان، رانيا عبد الله، سعيد محمد الحمادي، سالم بن سليم، سهير السمان، سيناء الروسي، لارا الظراسي، نجاة باحكيم، نجيب التركي، ووجدي الأهدل.



وفي "الافتتاحية" يواصل رئيس التحرير نشر فصول كتابه الجديد -تحت الطبع- الذي يناقش فيه السرديات الدينية التي أنتجها البشر، والتي وردت في الكتب المقدسة، من منظور ثقافي، ومدى تأثيرها على واقع الحياة المعاصرة ومستجداتها.



إبداع ومبدعون

في باب "إبداع ومبدعون" تضمن ملف "رؤى نقدية" ستة مقالات على النحو الآتي: متن أيمن بكر وهوامش العميد للدكتور محمد عليم، مظاهر القمع في روايتين: مصرية وألمانية بقلم نورهان طارق رشون (وآخرين) إشراف الدكتورة شيماء محمود عوض، رواية "زلنبح".. لحجاج أدول.. الإنسان وقوى ما وراء الطبيعة! للدكتورة زينب العسال، علاقات التفاعل النصي وأشكاله في الرواية المعاصرة للدكتور عمار عزت (من العراق)، التأويل بين إيكو وياوس.. الموسوعة وأفق التوقع نموذجين بقلم إبراهيم البوعبدلاوي (من المغرب)، ومفهوم البلاغة في التراث المصري.. تطبيقًا على كتاب "مواد البيان" للدكتور عوض الغبارى.

وتم تخصيص باب "نون النسوة" هذا العدد لتقديم قراءات حول المجموعة القصصية "ثورة الفانيليا" للكاتبة هبة الله أحمد، وضمت ثلاثة مقالات على النحو الآتي: ثورة الفانيليا.. الهروب من الهامش ومركزية الصوت النسوي بقلم دينا نبيل، مدخل للخِطاب الجِندري في "ثورة الفانيليا.. رسائل من المطبخ" بقلم عبد النبي عبادي، و"ثورة الفانيليا.. رسائل إلى الذات" بقلم فكري عمر.



ثقافات وفنون

باب "تجديد الخطاب" في هذا العدد ضم مقالين: هل يمكن أن يكون للدولة دين؟ بقلم جمال عمر، ومن عقل الغزال إلى عقل الإسلام.. عن عداوات العقل والدين! بقلم حمزة رستناوي (من كندا).

أما باب "حول العالم" فتضمن ترجمتين: فقد ترجم حسام جاسم (من العراق) "كتابات مختارة" بقلم روزا لوكسمبورغ (1871- 1919)، وهي سياسية اشتراكية ثورية ومنظِّرة ماركسية وفيلسوفة واقتصادية بولندية ولاحقًا ألمانية، أثَّرت في الحركة العمالية الأوروبية والماركسية ومناهضة النزعة العسكرية، والحركة الأممية البروليتارية. وترجم نبيل موميد (من المغرب) الفصول السبعة الأولى من رواية "قوانين الجاذبية" للروائي الفرنسي "جون تولي" (1953- 2022)، والتي صدرت سنة 2003 عن دار "جوليار"، وأعادت طبعها دار "روتروفي" سنة 2016.

في باب "ثقافات وفنون" حوار أجراه سمير درويش مع وزير الخارجية اليمني السابق، الدبلوماسي خالد اليماني بعنوان: "كان الرئيس هادي يؤمن بنظرية نيوتن وحتمية سقوط التفاحة في يديه عاجلًا أم آجلًا، بحسب وعد الأشقاء.. كما كان يكرر دائمًا!"، وفي ملف "فنون" مقال "الذاتي والمشترك في تجربة الصرخة والمكان بخزفيات سناء الجمالي أعماري بقلم محمد المبروك عمراني (من تونس)، وفي ملف "شخصيات" مقال "أبو خليل القباني.. عبقرية بحظ عاثر" بقلم إيمان البستاني (من كندا).

وفي ملف "كتب" أربعة مقالات: "إنتِ السبب يا نوارة".. عن البنت التي فقدت أبيها وهي تبحث عن نفسها! بقلم دينا الحمَّامي، قراءة في رواية "سيرة الكائنات" للكاتبة ياسمين مجدي بقلم زكريا صبح، حين تلتهم الكتابة الحياة.. قراءة في رواية الملهمات للمغربية فاتحة مرشيد بقلم تيسير النجار، وقراءة في رواية: 2048/ حكاية العربي الأخير.. للروائي والكاتب الجزائري واسيني الأعرج بقلم سامي الطلَّاق (من السعودية).



يذكر أن لوحة الغلاف والرسوم المصاحبة لمواد باب إبداع ومبدعون للفنان السوري إسماعيل رفاعي (1967)، والرسوم المصاحبة لمواد باب "نون النسوة" للفنانة المصرية عزة أبو السعود (1951)، والصور الفوتوغرافية في مداخل الأبواب والغلاف الثاني للفوتوعرافي اليمني عبد الله حيدرة (1992).

جدير بالذكر أن هيئة تحرير مجلة "ميريت الثقافية" تتكون من: سمير درويش رئيس التحرير، عادل سميح نائب رئيس التحرير، سارة الإسكافي مدير التحرير، الماكيت الرئيسي إهداء من الفنان أحمد اللباد، والتنفيذ الفني إسلام يونس.

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