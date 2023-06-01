"ميريت الثقافية" تناقش "سيكولوجية الجماهير.. أسباب ودوافع الرضا والغضب"

صدر العدد رقم (54)- يونيو 2023، من مجلة "ميريت الثقافية"؛ مجلة كل التنويريين العرب، الشهرية الإلكترونية التي تصدر عن دار ميريت للنشر بصيغة pdf، المدير العام الناشر محمد هاشم، المؤسس ورئيس التحرير الشاعر سمير درويش.

تصدَّر العدد "الملف الثقافي" بعنوان "سيكولوجية الجماهير.. أسباب ودوافع الرضا والغضب"، وتضمن أحد عشر مقالًا (11) لأساتذة متخصصين وباحثين في علم الاجتماع والفلسفة السياسية والإعلام والآداب، وهي على النحو الآتي: مسار المصري إلي الرأي والقرار والموقف للدكتور عمار علي حسن، سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية: المرتكز الاقتصادي للدكتور خالد كاظم أبو دوح، سيكولوجية الجماهير.. في ضوء خطاب النخبة الاستحماري للدكتور حمدي عبد الحميد الشريف، التلاعُب بوعي الجماهير: سماته وتقنياته والوقاية منه للدكتور محمد عبده أبو العلا.

وكتبت الدكتورة أسماء عبد العزيز مصطفى: قد ينبح عليك كلب، لكن قد تهاجمك مجموعة بشر!، سياسة السيطرة بين القادة والشعوب للدكتورة فادية سمير السيد، السينما بين سيكولوجية الجماهير والإدراك بالقضايا المجتمعية للدكتورة مرام محمود ثابت، حضور الأمثال الشعبية في صوت الحراك السلمي الجزائري للدكتور وليد بوعديلة (من الجزائر)، سيكولوجية الجماهير في عصر الثورات.. عن كتاب (الدين والثورة) بقلم الباحثة آيات عبد الرحيم، سيكولوجية الجماهير بين الشعور بالقهر وردود الفعل بقلم الباحث علاء الجدامي، والدعاية بالرمز والأسطورة وأثرهما على وعي الجماهير بقلم الباحث سيد مهران.

في "الافتتاحية" يواصل رئيس التحرير نشر فصول كتابه الجديد -تحت الطبع- الذي يناقش فيه السرديات الدينية التي أنتجها البشر، والتي وردت في الكتب المقدسة، من منظور ثقافي، ومدى تأثيرها على واقع الحياة المعاصرة ومستجداتها.



* إبداع ومبدعون

ملف "رؤى نقدية" ضمن باب "إبداع ومبدعون" تضمن خمس دراسات نقدية لأساتذة اللغة والنقد الأدبي، وهي كالآتي: انتظام القول الشعري ذهنيًّا في كتاب "المنهاج" لحازم القرطاجني للدكتور محمد بوشيجة (من المغرب)، قصيدة وترجمتان وتعقيب للدكتور بهاء الدين محمّد مزيد، ثنائية التمني والانكسار في "حدائق الخريف" للدكتور جمال عبد الناصر، عتبة الخطاب المقدماتي في كتاب "أم كلثوم.. الشعر والغناء" للدكتورة هانم محمد حجازى الشامى، وأفاعيل اللغة.. في مجموعة "الليلة الأولى من دونك" لأريج جمال بقلم إستبرق أحمد (من الكويت).

وتضمن ملف "الشعر" عشر قصائد (9) للشعراء: حسين القباحي، محمد الشحات، حسن شهاب الدين، محمد حسني عليوة، ريمة البعيني (من سوريا)، مهدي القريشي (من العراق)، أفين حمو (من سوريا)، سعد القليعي، وهناء الوصيف.

وتضمن ملف "القصة" سبع قصص (7) للكُتَّاب والأدباء: حجاج أدُّول، أسامة الحداد، يسري الغول (من فلسطين)، حسن بوازكارن (من المغرب)، أشرف الخريبي، رهف نصر، وغادة منصور.

أما باب "نون النسوة"، فقد خُصص هذا العدد لمناقشة رواية "شجرة اللبخ" للروائية والقاصة المصرية عزة رشاد، وتضمن خمس مقالات نقدية (5)، وهي كالآتي: تحت ظلال "شجرة اللبخ".. أو.. الأكل من شجرة الهيمنة للدكتور فيصل الأحمر (من الجزائر)، اللغة ومسار التلقي في الرواية العربية.. "شجرة اللبخ" ميدانًا تحليليًّا للدكتور خالد حوير الشمس (من العراق)، الوعى الزائف والحرية الوهمية في رواية "شجرة اللبخ" لعزة رشاد للدكتورة رشا الفوال، الطيب، الشرير والأراجوز.. ثورجية درب السوالمة! للدكتورة كريمة عبدالدايم (من الجزائر)، وآليات السرد المعرفي في أنثروبولوجيا رواية "شجرة اللبخ" لعزة رشاد بقلم حنان ماهر.



* ثفافات وفنون

باب "تجديد الخطاب" تضمن في هذا العدد مقالين على النحو الآتي: التظاهرات ضد سيطرة الدولة على الأوقاف في عصر محمد علي للدكتور مصطفي محمود على، والصراع بين تديين السياسة.. وتحديث الفكر الديني بقلم جمال عمر..

أما باب "حول العالم"، فقد تضمن ترجمة فصل "مقابلة بين الإنسان البدائي والإنسان العصري" من كتاب عالم الأنثروبولوجي والأحياء الجزيئية، الأمريكي "ديفيد رَيْك" (David Reich) والمعنون بـ"من نحن وكيف وصلنا هنا: ثورة الحمض النووي القديم والعلم الجديد لماضي البشرية"، ترجمه طارق فراج، والكتاب سيصدر قريبًا عن المجلس القومي للترجمة.

باب "ثقافات وفنون" تضمن حوارًا أجراه سمير درويش مع الفنان حسين جبيل، المصمم الصحفي ومصمم أغلفة الكتب، بعنوان: التصميم الصحفي من وجهة نظر رئيس تحرير جريدة قومية أن (تعبِّي) الصفحة وتهزها لتاخد أكبر قدر من الاخبار! وفي ملف "رأي" مقال للدكتورة نادية هناوي (من العراق) بعنوان: نوال السعداوي وموقع المرأة من المرأة.

ملف "شخصيات" تضمن مقال محمد الحسين (من العراق) بعنوان "محمد علي فروغي رجل السياسية والأدب والحداثة في إيران"، وتضمن ملف "كتب" ثلاث قراءات كالآتي: يوسف عزب في ديوانه “المجد للسكير".. رؤية جمالية بقلم سمير الفيل، العولمة والضعف الإنساني في قصص الأديب شريف عبد المجيد للدكتورة ناهد الطحان، وتضافر الواقعية بالواقعية السحرية فى رواية حجاب الساحر بقلم رحاب عمر.

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لوحة الغلاف والرسوم المصاحبة لمواد باب إبداع ومبدعون للفنان الإنجليزي أوين جينت (1990)، الرسوم المصاحبة لمواد باب نون النسوة للفنانة المصرية فدوى رمضان (1972)، الصور الفوتوغرافية في مداخل الأبواب والغلاف الثاني للفوتوغرافي الإنجليزي بروس م. ووترس (1946- 2014).

يذكر أن هيئة تحرير مجلة "ميريت الثقافية" تتكون من: سمير درويش رئيس التحرير، عادل سميح نائب رئيس التحرير، سارة الإسكافي مدير التحرير، الماكيت الرئيسي إهداء من الفنان أحمد اللباد، والتنفيذ الفني إسلام يونس.

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