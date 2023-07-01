"الكوربيه" تستعرض تفاصيل انتخابات اتحاد الأوراق المالية .. فيديو

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع صلاح عبدالله" المذاعة على قناة "الوفد" العديد من الملفات الساخنة، والأخبار الحصرية التي تهم المستثمرين والمتعاملين بالبورصة.

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تضمنت الحلقة حوارا شاملا مع الدكتور أحمد سعد حماد العضو المنتدب لمجموعة السعودية القابضة للاستثمار...شمل الحوار العديد من النقاط المهمة الخاصة بالاقتصاد والاستثمار ودور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما تضمنت الحلقة العديد من الأخبار منها ما يتعلق بالرقابة المالية ... الرقابة المالية تنظم ورشة العمل الثانية حول التقارير السنوية لافصاحات الاستدامة...حيث نظم المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية والمسئول عن نشر الثقافة في مجال الاستدامة ورشة العمل الثانية حول ضوابط الإفصاح وكيفية إعداد التقارير السنوية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامةESG والممارسات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD ، وذلك وفقا لما نظمه قرار رقم (107) الخاص بالشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ، وقرار رقم (108) الخاص بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.

يأتي تنظيم ورشة العمل ضمن جهود الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد في تطوير وتنمية قدرات الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، وذلك لرفع مستويات وعيهم، بكيفية إعداد التقارير السنوية والافصاحات المتعلقة بالآثار المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية والممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة بالاستدامة.

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حضر ورشة العمل عدد 112 ممثل للشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والتي ينتهي عامها المالي نهاية يونيو\ أغسطس2023.

تناولت فعاليات ورشة العمل عرض تقديمي لأهمية دمج مفاهيم وممارسات الاستدامة في أعمال الشركات وكيفية الإفصاح الجيد عن تلك الممارسات، وتلي ذلك عرضاً وتوضيحاً لكافة الخطوات اللازمة لاستيفاء التقرير السنوي للإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وكذلك الخطوات اللازمة لاستيفاء التقرير السنوي للإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخيةTCFD ، ضمن التقرير السنوي المُعد من قبل مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2022.

كما تضمنت الحلقة أيضا خبرا حول انتخابات الاتحاد المصري للأوراق المالية....حيث اخطار اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية بالبدء في إجراءات الترشح لانتخابات الاتحاد ...حيث

تلقت اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية أخطارا من الرقابة المالية بالبدء في إجراءات الترشح لمجلس عضوية الاتحاد تمهيدا لإجراء الانتخابات خلال الأسابيع القليلة القادمة.

يصل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بموجب التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي لعدد 13 عضواً يمثلون كافة الأنشطة العاملة في سوق الأوراق المالية، موزعين بواقع 3 أعضاء عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، 3 أعضاء عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، 2 ممثلين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، 2 ممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، 3 أعضاء من المستقلين من ذوي الخبرة ، مع مراعاة أنه وفي جميع الأحوال لا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الاتحاد عن عضوتين.

أتاحت التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للاتحاد بأن تقوم كل فئة بالتصويت والاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها، وذلك بدلاً من أن يقوم كل الأعضاء بالتصويت والاختيار من بين مرشحي كافة الفئات، مع ضمان تحقق التمثيل النسائي في المجلس بعضوتين.

تضمن القرار إضافة شرط جديد لشروط الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد يقضي بألا يكون عضواً بمجلس إدارة الهيئة أو إحدى البورصات المصرية، او عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي أو صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية أو لجنة صندوق ضمان التسويات... ويعد سليمان نظمي العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية واحد من أعضاء اللجنة التأسيسية.

كما تضمنت الحلقة أيضا خبرا حول ECMA"" تواصل سلسلة برامجها التدريبية بدورة مديري الحسابات ومنفذي عمليات التداول...حيث أطلقت الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA مؤخرا البرنامج التدريبي المتكامل الـ"21" للسماسرة بالبورصة المصرية للشهادة المهنية لمديري الحسابات ومنفذي عمليات التداول الـــــــ ECEB-ECMA Certified Equity Broker.

يشمل البرنامج 19 مادة تدريبية موزعة على 29 محاضرة تدريبية ،حيث أنه كل من يجتاز الاختبارات التأهيلية في نهاية البرنامج يحصل على الشهادة المهنية الـECEB ، كما يتم ترشيحة للبورصة للإلتحاق بالدورة تطبيقية لنظم التداول X-Stream .

قال محمد رضا المدير التنفيذي للجمعية أن البرنامج يعد أستمراراً للقيمة المضافة لأسواق المال والتي حققتها إيكما ECMA خلال الثلاثة سنوات الماضية بإطلاق أكثر من ثلاثة عشر شهادة مهنية متخصصة مصنفة ومعتمدة لتصبح برامجها تغطي كافة الوظائف والقطاعات التي تعمل في أسواق المال وقطاعات الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية والتي تم تأهيل مهنياً أكثر من ثلاثة آلاف من الكوادر المهنية بأسواق المال والبنوك.

أضاف أن الجمعية حريصة على تقديم الأفضل والتطور الدائم بذات معدلات الأداء الاستثنائية في قطاع تدريب وتأهيل الكوادر المهنية في قطاعات الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية منذ عام 2020 من خلال محاضرين الأعلى تصنيفاً في قطاع الخدمات المالية تجاوز عددهم المائة محاضر من كافة الجهات والهيئات ومن كبار التنفيذين في أسواق المال ومادة علمية شاملة ضمت أكثر من سبعين مادة تدريبية تعد وفقاً لأحدث الأساليب التدريبة والتأهيلية.

وشملت أيضا الحلقة "ESTA" تنظم احتفالية كبرى بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين..حيث تجهز الجمعية المصرية للمحللين الفنيين "ESTA" لتنظيم احتفالية كبيرة خلال شهر أغسطس القادم بحضور ويلاند أرلت رئيس الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين.

يقوم رئيس الاتحاد الدولي خلال الاحتفالية بإلقاء محاضرات تتعلق بالتحليل الفني، خاصة أن "أرلت" صاحب مساهمات واسعة في عدد من دول المنطقة العربية على رأسها مصر والأردن.

قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المحاضرات التي سوف يلقيها رئيس الاتحاد الدولي تكون بواقع من 3 إلى 4 محاضرات، كما سيشارك في الاحتفالية نحو 100 عضوا من أعضاء الجمعية العاملين.

أضاف "يونس" أن الاحتفالية سوف تتضمن أيضا تخرج الدفعة الجديدة من الجمعية وعددهم33 طالبا، الحاصلين على دبلومة احتراف التحليل الفني الخاص بالجمعية، بالإضافة إلى الحصول على شهادة المحلل الفني المعتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين.

كما تواصل الجمعية سلسلة دوراتها التدريبية للعاملين في مجال أسواق المال سواء أعضاء الجمعية أو غير الأعضاء، حيث تنظم برنامجا تدريبيا في التحليل المالي، وتقييم الأسهم، يحاضر فيها هاني جنينه الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية.

يتضمن برنامج الدورة 8 محاضرات، حيث تعد هذه الدورة التدريبية النسخة الثالثة على التوالي من سلسلة البرامج التدريبية، حيث سبق وأن نظمت الجمعية مؤخرا دورتين لنفس المحاضر، حضرها العديد من اعضاء الجمعية، وغير الأعضاء.

كما يتضمن البرنامج رؤية تحليلية لتوقعات السوق عبر رؤية للدكتورة نجلاء فراج خبير اسواق المال، إذ تتوقع تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن يعاود مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري الذي تقتصر تداولاته على 3 جلسات فقط منطقة المقاومة 18000 نقطة، وهي المنطقة التي فشل في الاستقرار اعلاها طوال الجلسات الماضية.

كما تتوقع الدكتورة "فراج" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس30 مستوى18350 نقطة وذلك حال تجاوز المؤشر لمستوى المقاومة 18000 نقطة.

وتتوقع أيضا أن يكون مستوى 17400 نقطة منطقة دعم أولى قوية ثم المنطقة الثانية عند مستوى 17200 نقطة.