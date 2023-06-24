الكوربيه تكشف كواليس تلاعب شركة سمسرة كبرى في سهم موبكو بالبورصة (فيديو)

تناولت حلقة اليوم من "الكوربيه مع صلاح" المذاعة على قناة "الوفد" عددا من الملفات المهمة والساخنة الخاصة بسوق الأوراق المالية والتي تساعد المستثمرين في اتخاذ قراراهم الاستثماري.

تضمنت الحلقة حوار شاملا مع ياسر المصري العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الاوراق المالية والسندات، يعرض من خلال الحوار رؤيته في الملفات المهمة المتعلقة بالاقتصاد وسوق المال.

تتناول أيضا الحلقة ..أخبارا من الرقابة المالية ...تتمثل في دورات تدريبية مكثفة للعاملين بسوق المال تمهيدا لإطلاق بورصة العقود الآجلة...حيث نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية أول ورشة عمل ضمن عدة ورش مزمع عقدها خلال المرحلة المقبلة عن سوق العقود الآجلة والمشتقات المالية لتضم كافة الأطراف المعنية بتداول العقود الآجلة وذلك ضمن الاستعدادات لأطلاق بورصة العقود الآجلة وبدء تداولها.

يأتي تنظيم سلسلة ورش العمل في إطار قيام الهيئة بدورها تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطوير منتجات وادوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات فئات المستثمرين المختلفة خاصة العقود الآجلة والمشتقات التي تمكن المتعاملين من التحوط ضد المخاطر المرتبطة بتغير الاسعار، وذلك بالتوازي مع عملها على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها.

حضر ورشة العمل الأولى عدد 98 مشاركا من المعنيين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة تسويات لخدمات التقاص المعنية بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التداول عليها ببورصات العقود الآجلة.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد أصدرت ضوابط لتنظيم تراخيص بورصات العقود الآجلة والتسويات وهيكل ملكية الشركات الراغبة في مزاولة هذه الأنشطة حيث أصدرت قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 18 لسنة 2023 بتعديل أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، والقرار رقم 19 لسنة 2023 بتعديل شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التداول عليها في بورصات العقود الاجلة، والقرار رقم 20 لسنة 2023 بتعديل هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصة العقود الآجلة

كما تتضمن الحلقة خبرا حول البورصة يتعلق ... المشتقات المالية... تطوير المؤشرات ..والسندات على مائدة اجتماع البورصة وشركات السمسرة...حيث يجتمع اليوم "الأحد" رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية عبر تطبيق zoom" " مع شركات السمسرة الأعضاء في البورصة المصرية، بحضور نحو133 شركة سمسرة.

علمت "الوفد" أن الاجتماع سيتناول 4 محاور رئيسية ومهمة تتعلق بسوق الأوراق المالية، من أهمها التأكيد على التواصل المستمر بين إدارة البورصة المصرية وكافة شركات السمسرة الأعضاء في البورصة حيث أن شركات الوساطة تعتبر حجر الزاوية في أنشطة سوق المال.

كما يتناول الاجتماع محاور العمل في الفترة القادمة التي ستشهد تفعيل سوق المشتقات المالية والذي من المتوقع أن يكون في نهايات الربع الثالث من هذا العام 2023، وما يتطلبه ذلك من إجراءات وتراخيص وتنسيق بين جميع أطراف السوق.

كما يستعرض أيضا رئيس البورصة أيضا الخطوات الخاصة بتفعيل تداول سندات الخزانة الحكومية والمتوقع ان يكون أيضا في نهايات الربع الثالث من هذا العام.

ويبحث رئيس البورصة الخطوط العريضة والموقف الحالي لعملية تطوير المؤشرات والتوقيت المتوقع لإطلاق المؤشر المتوافق مع أحكام الشريعة وأيضا التوقيت المتوقع لإلغاء مؤشر EGX50.

ويناقش ايضا رئيس البورصة مع الشركات بعض الآليات المتعلقة بتنفيذ عمليات شهادات الإيداع الدولية، كما سيستمع لمقترحات الشركات الأعضاء لتطوير منظومة العمل وتطبيق ما يعود بالنفع على جميع أطراف السوق.

تتناول الحلقة أيضا كواليس تلاعب شركة سمسرة كبري في سهم "موبكو" بالبورصة...حيث

تكشف "الوفد" تفاصيل وكواليس تلاعب إحدى شركات السمسرة الكبري في سهم مصر لإنتاج الاسمدة "موبكو " بالبورصة.....قامت شركة سمسرة كبرى في 12 يونيه الجاري2023 بتنفيذ عمليات شراء لصالح أحد عملائها بالحد الأقصى لنسبة الشراء المعمول به20% صعودا، من خلال عملية تنفيذات واحدة، تسببت هذه التنفيذات في حدوث قفزات غير مبررة للسهم ليرتفع من سعر 160 جنيها في جلسة الخميس 8 يونيه إلى 171 جنيها في جلسة الأحد من نفس الشهر، إلى 205.4 جنيها بجلسة الاثنين 12 يونيه الجاري، وهو نفس اليوم الذي قامت نفس شركة السمسرة بتنفيذ كميات كبيرة لصالح أحد أعضاء مجلس إدارة "موبكو" وفقا لإفصاحات البورصة، في عملية تنفيذ بحجم 100 مليون سهم.

عقب هذه التنفيذات تعرض نظام التداول بالبورصة للعطل الفني، وذلك في حدود الساعة12.31 مساء يوم الاثنين12 يونيه، مما تسبب في انتهاء جلسة التداول قبل موعد إغلاقها الرسمي الساعة 2.30 مساء.

علمت "الوفد" أن البورصة قامت بالإجراءات المعتادة واليومية في حماية السوق واستقرار التعاملات، والحفاظ على أموال المستثمرين بمراجعة العمليات المنفذة، وبعد ثبوت شبهة التلاعبات تم ارسال مذكرة مفصلة بالمستجدات والمتغيرات التي شهدها السهم، والتعاملات إلى الرقابة المالية لفحصها واتخاذ اللازم بشأنها.....تسببت هذه الاحداث أيضا في انتشار انباء عن أن الارتفاعات الجنونية التي شهدها سهم الشركة نتيجة رغبة عدد من الشركات الحكومية في شراء حصة بالشركة لإعادة بيعها ضمن برنامج الطروحات، وايضا لرغبة المستثمرين الأجانب في شراء حصة حاكمة بالشركة من خلال السوق المفتوح، وهو ما تسبب في ارتفاع سهم شركة "موبكو" من 160 جنيها متجاوزا 260 جنيها ومسجلا نسبة ارتفاع نحو 70% خلال اسبوع قبل أن يتراجع السهم إلى 238 جنيها مع إغلاق جلسة 22 يونيه 2023.

كما تتناول الحلقة أيضا......."الأولى للاستثمار والتنمية العقارية" تتوسع في التعاون لتكوين كيانات استثمارية جديدة..حيث قال حسام هنداوي رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية أن التعاون مع شركة الاسكندرية للاستثمارات والتنمية لتطوير أراضي شركات قطاع المال العام يهدف خلق اسواق جديدة والتوسع الجغرافي بما يحقق مصلحة المساهمين وحملة الأسهم بشركة الأولى للاستثمار.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن التعاون مع شركة الاسكندرية قائم على تطوير الأراضي بغرض تحقيق التنمية المستدامة، وتنمية المجتمع .

اشار "هنداوي" إلى أن تكرار التعاون مع عدة شركات محلية، وخليجية، لتكوين تحالفات استثمارية وجذب استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة متوقع، ويأتي ضمن استراتيجية الشركة خاصة أنها تعد فرصه جيدة للتوسع وتبادل الخبرات، خاصة أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤيه الشركة، والانتقال للسوق الرئيسي.

ويأتي التعاون مع شركة الاسكندرية للاستثمارات خطوة داعمه لإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، حيث تعمل الأولى بموجب هذا التعاون على اعداد مقترح تطوير قطعه الارض المملوكة للشركة القابضة للغزل والنسيج ، والتي تقع في طريق اسوان الزراعي الغربي بمدينه اسيوط على مساحة ١٢٠٩٧٤م مربع حوالى ٢٨.٧٩٧ فدان.

سبق وان كلفت "الأولى" شركة ريكويزا للاستشارات المالية لأعداد القيمة العادلة للسهم وكذلك الخطط المستقبلية للشركة لزيادة راس المال المصدر حسبما تسفر عنه الدراسة، وتأتى تلك الخطوة ضمن خطة توسعيه للروية المستقبلية للشركة والتي تشمل تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة والمختلفة التي تعزز من تواجدها بالسوق المصري.

كما تتناول الحلقة توقع دعاء زيدان خبير أسواق المال لحالة السوق خلال تعاملات الأسبوع الجاري....حيث أن تشهد تعاملات الأسبوع الجاري، ارتفاعات كبيرة ، رغم اقتصار التعاملات على جلستين فقط بسبب الاعياد.

كما تتوقع "زيدان" أن يستهدف المؤشر الثلاثيني مستوى 18400 نقطة، وحال تجاوز المؤشر لمستوي المقاومة 18000 نقطة، سوف يصل لمستهدفاته على أن يكون مستوى الدعم عند منطقة 17500 منطقة أولى، و17350 مستوى دعم ثأن.





