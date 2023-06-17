الكوربيه ترصد عدد المستثمرين الجدد المقيدين في البورصة (فيديو)

تناولت حلقة "الكوربيه مع صلاح" المذاع مساء اليوم على قناة "الوفد " عددا من الملفات المهمة، والأخبار الحصرية التي تسهم في مساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

تضمنت الحلقة حوار مطولا مع سامح مبروك رئيس مجلس إدارة شركة الفتح لتداول الأوراق المالية، حيث تعرض للعديد من الملفات المتنوعة في الاقتصاد ووضح رؤيته عن مستقبل الاقتصاد.

تناولت الحلقة أيضا أخبارا حول الرقابة المالية والتي تتمثل في ... الرقابة المالية تطور سجل خبراء إعادة تقدير قيم الأصول....حيث استحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية سجلا جديدا لقيد خبراء إعادة تقدير قيم الأصول وذلك تماشيا مع عملية التطوير الشاملة التي نفذتها الهيئة من معايير المحاسبة المصرية.

نظمت الهيئة عملية القيد واستمرار القيد بالسجل الجديد بموجب عدة معايير واشتراطات تضمن ملاءة وجداره المقيم ماليا وفنيا وكذلك امتلاكه الخبرة والمعرفة وسابقة اعمال تؤهله لذلك فضلا عن ضرورة ان يكون معتمد من الجهة التي تنظم عمله.

حدد القرار ٣ أقسام للسجل شركات استشارات مالية وخبراء تقييم الأصول العقارية وخبراء تقييم الآلات والمعدات.

يستهدف القرار مساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية على الاستفادة من التحديثات الاخيرة التي طرأت على معايير المحاسبة المصرية والتي تمكنه من اعادة تقدير قيم أصولهم باستخدام نموذج إعادة التقييم ونموذج الأصول الثابتة وذلك ليستطيعوا إثبات القيم الجديدة للأصول محل التقييم في قوائمهم المالية بالقيم العادلة بدلا من القيمة الدفترية، وهو ما يساعد هذه الشركات في إتمام عمليات استحواذات واندماجات وامور اخرى ترتبط بأنشطتهم بشكل سليم... تتسق التعديلات الأخيرة وعملية التطوير الشاملة التي نفذتها الهيئة العامة للرقابة المالية على أحكام معايير المحاسبة المصرية مع توجه ورؤية الدولة المصرية خاصة وثيقة سياسية ملكية الدولة من خلال إظهار القيم الحقيقية لأصول الشركات في قوائمها المالية بعد استيعاب كافة المتغيرات الاقتصادية التي طرأت ومنها المستوى العام للأسعار "التضخم".

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد وفريق العمل المحترف الحالي على تنفيذ استراتيجية ورؤية طموحة تتضمن برامج وخطط عمل قابلة للتطبيق لتطوير وتنمية الانشطة المالية غير المصرفية لتعزيز دورها في خدمة الاقتصاد القومي .

كما تتناول الحلقة اخبارا عن البورصة وتشمل ... 200 ألف مستثمر جديد في البورصة منذ يناير2023

أسفر تعاون البورصة برئاسة رامي الدكاني مع شركات السمسرة عن زيادة عدد المستثمرين في البورصة، ووصل عدد المستثمرين الجدد منذ بداية عام 2023 وحتى منتصف يونيو الحالي ما يزيد على 200 الف مستثمر جديد بالإضافة إلى نحو 22 الف مستثمر من القدماء قاموا بتحديث بياناتهم وعادوا للتداول ليصل الإجمالي إلى 222 الف مستثمر.

كشفت بيانات البورصة أن شهر إبريل الماضي 2023 قد شهد تسجيل ما يقرب من 24 ألف عميل جديد وما يزيد عن ألفين عميل محدث ليصل الإجمالي إلى ما يزيد عن 26 الف عميل، في حين شهد شهر مايو تسجيل ما يزيد عن 32 ألف عميل جديد وما يزيد عن 5 آلاف عميل محدثليصل الإجمالي إلى ما يزيد عن 37 الف عميل بزيادة قدرها 44% عن شهر ابريل.

كما كشفت بتحليل البيانات أنه على أساس فئات المستثمرين، فقد شهد شهر إبريل تسجيل نحو 162 مستثمر أجنبي جديدا من بينهم 29 صندوق استثمار، و 22 شخص اعتباري، بالإضافة إلى تسجيل نحو 68 مستثمرا عربيا جديد من بينهم صندوق استثمار و 7 شخصيات اعتبارية. في حين شهد شهر مايو تسجيل نحو 231مستثمر أجنبي جديد (بزيادة 43% عن شهر ابريل) من بينهم 36 صندوق استثمار و 32شخص اعتباري، بالإضافة إلى تسجيل نحو 151 مستثمرا عربيا جديدا (بزيادة 122% عن شهر ابريل) من بينهم 14 شخصية اعتبارية..كان إجمالي عدد المستثمرين الجدد في عام 2022 بلغ نحو 181 الف مستثمر جديد بالإضافة إلى 33 الف مستثمر قاموا بتحديث أكوادهم وعادوا للتداول ليصل الإجمالي إلى 214 الف مستثمر.

وتتضمن أيضا خبرا حول المصرية للإيداع "المصرية للإيداع" تقوم بتسوية معاملات أدوات دين بـ11مليار جنية خلال شهر... "المصرية للإيداع" تقوم بتسوية معاملات أدوات دين بـ11مليار جنية خلال شهر

نجحت الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي في إطلاق المرحلة الأولى من نشاطها والتي تضمنت نقل كافة التعاملات الخاصة بسندات الخزانة .... قامت الشركة بتسوية معاملات قيمتها 11 مليار جنية مصري خلال شهر واحد منذ انطلاق نشاطها بصورة رسمية في منتصف مايو 2023 ، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في سوق أدوات الدين المصري.

إستحوذت المؤسسات على نسبة 100% من تلك المعاملات بيعاً وشراءً ، في حين بلغت معاملات المصريين نسبة 99% من معاملات الشراء مقابل نسبة 80% من معاملات البيع.

جدير بالذكر أن رأس مال الشركة المرخص يبلغ مليار جنيه مصري ، والمصدر والمدفوع 100 مليون جنيه مصري ، ويتوزع هيكل ملكيتها بين البنك المركزي المصري بنسبة 70% ووزارة المالية بنسبة 30%.

يعد تدشين نشاط الشركة بمثابة خطوة جوهرية في طريق حوكمة وتطوير نشاط سوق أدوات الدين الحكومي في جمهورية مصر العربية ، والتي سوف تعمل على تنشيط السوق ، كما ستزيد من جاذبية السوق بالنسبة للمستثمرين الأجانب ، حيث إن وجود جهة إيداع محلي تطبق كافة المعايير الدولية ، يعد من أحد أهم عوامل الجذب بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

تبذل الشركة ومجلس إدارتها من خلال ياسر زعزع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي جهوداً حثيثة لإطلاق المرحلة الثانية من نشاطها خلال النصف الثاني من العام الجاري ، وتتضمن تلك المرحلة نقل كافة التعاملات الخاصة بأذون الخزانة إلى الشركة.

وتشمل الحلقة أيضا .. "مباشر كابيتال "تطلق هوايتها الاستثمارية الجديدة القائمة على التنوع والابتكار شكلا ومضمونا

أطلقت شركة "مباشر كابيتال"، الرائدة في مجال الاستثمارات المالية، هويتها الجديدة مؤخرا بهدف تقديم خدمة متميزة للعملاء تقوم على الابتكار والتطور المستمر.

تقدم "مباشر كابيتال" خدمات متعددة تشمل إدارة الأصول، تداول الأسهم، المشتقات، الاستثمار في السندات والصكوك. ومن خلال الهوية الجديدة، تعتزم الشركة تعزيز وضعها في السوق وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.

قال إيهاب رشاد -الرئيس التنفيذي لـ "مباشر كابيتال" أن الشركة فخورة بتقديم هويتها الجديدة، وهي خطوة تدل على الألتزام الدائم بالابتكار والتميز.. وتعكس الهوية الجديدة والرؤية الطموحة للمستقبل والتي تشمل تقديم أفضل الحلول المالية للعملاء".

تضمنت الهوية الجديدة لـ "مباشر كابيتال" تحديثات في شعار الشركة وتصميم الموقع الإلكتروني إضافة إلى التطبيقات الرقمية الأخرى. كما أن هذه الخطوة مصممة لتعزيز القدرة التنافسية للشركة وجعلها أكثر جاذبية للجمهور الشاب الذي يتزايد اعتماده على الحلول الرقمية.

ومن خلال هذا الإطلاق؛ تُعزز "مباشر كابيتال" مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار المالي في المنطقة، وهي تؤكد على التزامها بتقديم أفضل الخدمات المالية لعملائها.

أوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن "مباشر كابيتال" تعتزم استكشاف فرص استثمارية جديدة في الأسواق المالية العالمية، مع التركيز على تقديم حلول استثمارية مبتكرة تناسب كل من المستثمرين الأفراد والشركات، وذلك بالتوازي مع خطط الشركة لتطوير منصاتها الرقمية، والتي ستتضمن ميزات جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وتسهيل عملية الاستثمار.

كما أن الشركة التي تغطي82 سوقا ملتزمة بتطبيق أحدث التقنيات لضمان تقديم خدمات استثمارية متطورة وفعالة.

كما تتناول الحلقة رؤية تحليلية مع حنان رمسيس خبير أسواق المال وتوقعاتها للسوق...حيث تتوقع أن يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة مستويات جديدة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، والاستقرار أعلى منطقة 18000 نقطة.

كما تتوقع أن يستهدف المؤشر مستوى18400 نقطة، وذلك حال تجاوز المؤشر الرئيسي لمنطقة المقاومة المحددة عند18000 نقطة، على أن يكون مستوى الدعم عند منطقة17700 نقطة.