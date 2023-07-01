السبت 01 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

ماجد المهندس يلتقي جمهوره في تركيا.. الليلة

ماجد المهندس
ماجد المهندس

يستعد المطرب ماجد المهندس لإحياء حفل غنائي فى تركيا، اليوم السبت، رابع أيام عيد الأضحى.

 

ومن المقرر أن يقدم “المهندس”، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل بها جمهوره على خشبة المسرح.

 

آخر أعمال المطرب ماجد المهندس

ويشار إلى أن طرح النجم ماجد المهندس، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "يا عيونى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

 

وتقول كلمات الأغنية :-

لك بيت في قلبي وبيت بعيوني

وانتي لي الر يه و كلي ترى لك

تطرين في حلمي ياشمعة شجوني

و افز من نومي وادور خيالج

 

ياللي ان طريتي فزت نجوم كوني

والصبح شمسه اشرقت من جمالك

في كل حزه ماتخيب ظنوني

لنك وفا عمري ومحدن بدالك

 

هذا الهوا وهذي المحبه منالك

انتي اطلبي واتدللي يا شجوني

احلى دلال العز يصبح حلالك

 

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