أسعار السمك اليوم الجمعة

أسعار السمك.. سيطرت حالة من الاستقرار على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت رايع ايام عيد الاضحى المبارك، لدى التجار والمحال والاسواق المصرية للمستهلك، وسجل سعر السمك البلطي مزارع 85 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت سعر المكرونة السويسي 135 جنيهًا للكيلو.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الالكترونية" أسعار الاسماك اليوم السبت في الاسواق المصرية للمستهلك، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار السمك للمستهلك اليوم السبت

الاسماك

أسعار السمك البلطي

سعر السمك البلطي مزارع 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك البوري

كما سجل سعر السمك البوري 130 جنيهًا للكيلو.

أسعار سمك الطوبار

سعر كيلو الطوبار 110 جنيهات.

سعر السمك الدنيس

سعر السمك الدنيس 200 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك القاروص

سعر سمك القاروص 180 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السالمون

سعر سمك السالمون 430 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك البربوني

سعر سمك البربوني 130 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة السويسي

سعر المكرونة السويسي 135 جنيهًا للكيلو.

سعر الماكريل

سعر الماكريل البحري 95 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السيلفر

سعر سمك السيلفر 45 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السبيط

سجل سعر كيلو السمك السبيط 250 جنيهًا.

أسعار الجمبري

سجل سعر الجمبري وسط 275 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجمبري كبير 320 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجمبري جامبو 375 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك لوت

سجل سعر كيلو لوت 130 جنيهًا.

سعر سمك كسكمري بلدي

سجل سعر كيلو كسكمري بلدي 57 جنيهًا.

سعر سمك كاليماري بلدي

سجل سعر كيلو كاليماري بلدي 130 جنيهًا.

سعر سمك باغة بلدي

سجل سعر كيلو باغة بلدي 45 جنيهًا.

سعر سمك موزة

سجل سعر كيلو موزة 50 جنيهًا.

سعر سمك شعور

سجل سعر كيلو شعور 30 جنيهًا.

سعر سمك مرجان

سجل سعر كيلو مرجان سويسي 75 جنيهًا.

سعر جمبري صغير

سجل سعر جمبري صغير نحو 250 جنيهات

سعر سمك كابوريا ذكور

سجل سعر كيلو كابوريا ذكور 80 جنيهًا.

سعر سمك بلطي بلدي

سجل سعر كيلو بلطي بلدي 80 جنيهًا.

سعر سمك بلطي صغير

سجل سعر كيلو بلطي صغير 60 جنيهًا.

سعر سمك ماكريل ياباني

سجل سعر كيلو ماكريل ياباني 70 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا نتي صغيرة

سجل سعر كيلو كابوريا نتي صغيرة 100 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا وسط

سجل سعر كيلو كابوريا وسط 120 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا كبيرة

سجل سعر كيلو كابوريا كبيرة 150 جنيهًا.

علمًا أن المزارع السمكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنتاج السمكي في مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبري بمزرعة الديبة 102 طن، ويأتي الإنـتـاج بالمياه البحريـة بنسبة 4.9% وفي المياه العـذبة بنسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.