سعر الذهب اليوم السبت في مصر

أسعار الذهب.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار المشغولات الذهبية خلال الساعات الأولى، اليوم السبت آخر أيام عيد الأضحى المبارك، وآخر أيام الإجازة الأسبوعية بالمصالح الحكومية والخاصة، وشهدت وسجل عيار 21 نحو 2285 جنيهًا للجرام، بينما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2611 جنيهًا للجرام.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية اليوم السبت في محال الصاغة المصرية، في رابع أيام عيد الأضحى المبارك والذي يعد آخر أيام الإجازات الرسمية في مصر، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الذهب اليوم السبت في محال الصاغة المصرية

الذهب

سجلت أسعار الذهب عيار 14 عند 1523 جنيهًا للجرام.

واستقر الذهب عيار 18 عند نحو 1959 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2285 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2611 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18280 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1919 دولارًا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة (آخر تعاملات الأسبوع)، بارتفاع 11.15 دولار بنسبة 0.58% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الأول الخميس، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من خلال بوابة الوفد الإلكترونية