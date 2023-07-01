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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

طفل يحاول التخلص من حياته بقرص لحفظ الغلال بطما

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوھاج طفل في السادسة عشرة من عمره مصابًا بحالة إعياء إثر تناوله قرص لحفظ الغلال حال تواجده بالمنزل بسبب خلافات مع شقيقه الذي يطالبه بالعمل وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .


 

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "محمود . ع . م" 16 سنة عامل يقيم دائرة مركز طما مصاباً بحالة إعياء إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتحويله لمستشفى أسيوط الجامعي .


 

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والدته "نجاح . ج . أ" 49 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز قررت قيام نجلها المذكور بتناول قرص لحفظ الغلال بالمنزل بسبب وجود خلافات مع شقيقه السيد ع م 46 سنة عامل ويقيم دائرة المركز ومطالبته للمصاب بالعمل ورفض الأخير .


 

وبسؤال شقيق المصاب المذكور قرر بمضمون ما تقدم .


 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

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