قضية نائل| الشرطي يعتذر لأسرته وموجة غضب بشوارع فرنسا

موجة من الغضب اجتاحت شوارع فرنسا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول خبر وفاة شاب في العمر 17 عامًا علي يد الشرطة.

نائل

كان نائل يقود سيارة من نوع مرسيدس صفراء اللون، كان قد استأجرها، بدون أن يملك رخصة قيادة، ولاحظ عناصر الشرطة قيادة "متهورة"، حيث عرض حياة أحد المارة، وآخر على دراجة، للخطر، كما لاحظت ملامح وجه السائق التي دلت على صغر سنه، فقررت ملاحقته.

واستغلت الشرطة توقف السيارات بسبب زحام مروري، وقامت عناصر الشرطة بإخراج السلاح وتوجيهه إليه؛ لردعه عن إعادة تشغيل السيارة المتوقفة، بينما كان يرافقه راكبان، أحدهما في مقعد الراكب والآخر في المقعد الخلفي الأيمن.

ولكن قام نائل بتشغيل السيارة مرة أخرى، ليقوم رجل الشرطة القريب بإطلاق رصاصة من مسافة قريبة، ومرت الرصاصة على ذراع نائل الأيسر واخترقتها ثم دخلت صدره.

واستمرت السيارة في التحرك لبضع أمتار قبل أن تصطدم، وقال النائب العام إنه تم القبض على الراكب الخلفي للسيارة، فيما فر الثاني وما زال مطلوبًا من قبل الشرطة.

وعلى الرغم من تدخل الطوارئ، أعلن عن وفاة نائل في الساعة 9:15 صباحًا.

أظهرت مقاطع مصورة من أنحاء مختلفة في البلاد حرائق مشتعلة، فيما أطلق متظاهرون ألعابا نارية على الشرطة وأحرقوا سيارات وممتلكات عامة.

من ناحيته، قدم شرطي فرنسي الاعتذار لعائلة الفتى، بينما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجلس الوزراء للانعقاد.

من هو نائل؟

نائل هو شاب جزائري الأصل، يبلغ من العمر 17 عامًا، ويعمل في وظيفة توصيل وجبات "البيتزا".

كلماته الأخيرة لوالدته

قالت والدة الطفل في فيديو: “صباح الثلاثاء أعطاني قبلة، وقال لي إنني أحبك، ثم خرج”، مضيفة أنه "بعد ساعة من خروجه، وصلني خبر إنه قتل على يد الشرطة".