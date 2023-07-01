اعتقال 80 شخصًا في احتجاجات فرنسا

أفادت قناة BFM التلفزيونية نقلا عن مصادر أمنية أن الشرطة الفرنسية اعتقلت 80 شخصا في مرسيليا خلال الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية مقتل مراهق من أصول جزائرية برصاص شرطي، وفق روسيا اليوم.

وذكرت القناة أن ضابطي شرطة أصيبا بجروح طفيفة، فيما ذكرت صحيفة "لوفيغارو" في وقت سابق، أن ضابطي شرطة قضائية في مرسيليا تعرضا للضرب في وسط المدينة، وطعن أحدهما.

وعرض التلفزيون مشاهد لحشود من المتظاهرين وهم يهاجمون السيارات وينهبون المحلات التجارية.

وذكرت القناة التلفزيونية نفسها بأن رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أعلنت عن نشر مدرعات لقوات الشرطة في الشوارع الفرنسية على خلفية أعمال الشغب.

وقالت بورن، في تصريح آخر، إن باريس تدرس كل الاحتمالات للسيطرة على أعمال العنف، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ.

وتشهد العاصمة باريس، ومدن فرنسية أخرى، لليلة الرابعة على التوالي، احتجاجات عنيفة على مقتل مراهق من أصول جزائرية في الـ17 من عمره برصاص شرطي.