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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

وقف حركة المواصلات العامة في فرنسا وماكرون يتوعد المخربين

ماكرون
ماكرون

أمرت "حكومة فرنسا"، الحافلات العامة والقطارات في عموم البلاد بالتوقف عن العمل هذا المساء، ومنعت بيع الألعاب النارية التي تستخدم في مُهاجمة الشرطة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى منع وقوع ليلة رابعة من الاضطرابات العنيفة.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "BBC"، مساء اليوم الجمعة، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مُنفذي أعمال الشغب، مُتهمًا إياهم باستغلال وفاة الفتى المُراهق الذي مات برصاص الشرطة من أجل خلق حالة من الفوضى.

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تصريحات نارية من ماكرون حول أعمال الشغب في فرنسا

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وترأس ماكرون اجتماعًا طارئًا للحكومة الفرنسية بعد ليلة ثالثة من أعمال الشغب.

ماكرون يدعو مواطنيه إلى التحلي بالمسؤولية:

ودعا ماكرون “مواطنيه إلى التحلي بالمسؤولية”، وقال "من الواضح أن الوضع الذي نعيشه، كما نرى، هو نتيجة جماعات منظمة وعنيفة ومجهزة في بعض الأحيان، ونحن نُدينها ونُوقفها وستُقدم للعدالة، ولكن، هناك أيضًا عدد كبير من الشباب. ثلث المُعتقلين في الليلة الماضية هم من الشباب، وبعضهم صغار جدًا".

وتابع "تقع على عاتق الوالدين مسؤولية إبقائهم في المنزل. ... الجمهورية ليست مُكلفة أن تحل محلهم".

من ناحية أخرى، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون "أكثر استقلالية".

وقال ماكرون في تصريح لقناة "سي إن إن"، نشرت مقتطفات منه يوم الجمعة: "من المُهم بالنسبة لي أن تكون أوروبا والاتحاد الأوروبي أكثر استقلالية بكثير. وهذا أمر مُفيد بالنسبة للنظام العالمي".

واعتبر ماكرون أن استقلالية أوروبا والاتحاد الأوروبي ستُفيد الولايات المتحدة أيضًا، مُضيفًا: "هل سيحدث ذلك بعد عدة سنوات أو عقود؟ أنا لست على قناعة".

وأكمل: "أود أن يكون مواطنونا مُستقلين في ما يخص التكنولوجيا والدفاع والطاقة. ولا يعلم أحد ماذا قد يحدث بباقي العالم، وإذا كنتم مُعتمدين على بلد واحد، فيمكن الوقوع في وضع صعب جدًا"، مُؤكدًا أنه لا يُريد مثل هذا السيناريو.

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