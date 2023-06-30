ياسين بونو يفاضل بين إغراءات النصر وعمالقة أوروبا

دخل الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق نادي إشبيليه الاسباني في مقارنة صعبة لحسم وجهته في الموسم المقبل، بعدما تلقى العديد من العروض للرحيل عن الفريق الانلسي في الميركاتة الصيفي الحالي 2023.

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تألق ياسين بونو بشكل لافت للنظر في كأس العالم 2022 في قطر، وقاد منتخب المغرب للوصول لنصف نهائي المونديال، واحتل أسود الاطلس المركز الرابع في البطولة حينها على أرض العنابي، والذي جعل عدد كبير من الأندية حول العالم تصع عينها على الأسد العربي.

النصر يريد ضم ياسين بونو

يرغب نادي النصر في الدخول في مفاوضات خلال الميركاتو الصيفي الحالي للحصول على توقيع ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني، وترغب الإدارة في أن يكون بديلا للكولومبي دافيد أوسبينا.

ينتهي عقد ياسين بونو مع اشبيليه بنهاية موسم 2023-2024، ويتبقى له موسم مع الفريق الاندلسي، وقد يرغب العملاق في خوض تجربه جديده بالموسم المقبل، ولم يعلن الفريق الاسباني حتى الآن أي شيئ حول مستقبل المغربي مع الفريق.

بونو يفاضل بين اغراءات النصر وعمالقة أوروبا

يستغل نادي النصر كريستيانو رونالدو ودخوله كـ "كارت" قوي في حسم المفاوضات مع ياسين بونو، بالإضافة إلى الراتب الكبير الذي سيحصل عليه المغربي عن كل موسم مع العالمي.

وفي نفس الوقت يفاضل المغربي بين عدة أخرى واهتمامات أندية بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الانجليزي، حيث أبرز المهتمين بالحصول على خدمات الحارس خلال انتقالات شهر يونيو الجاري.

اشبيليه يحدد مطالبه لرحيل ياسين بونو

حدد نادي إشبيلية الاسباني مطالبه للموافقة على رحيل ياسين بونو عن الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي لأي نادي يرغب في الحصول عليه، ويطلب الاندلسي 20 مليون يورو للموافقة على رحيل حارسه، وهو الذي قد يكون كبير بالنسبة للأندية الاوروبية ونقطة قوة في حسم العالمي للصفقة سريعًا.

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وفي سياق أخر يضع نادي النصر عدد من الأندية الأوروبية للحصول على توقيعها، وفي مقدمتها كل من برنارد سيلفا لاعب مانشستر سيتي وبروزوفيتش نجم فريق انتر ميلان الإيطالي، وحكيم زياش لاعب نادي تشيلسي الانجليزي.