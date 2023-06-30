غزل المحلة يعاني من أجل البقاء للموسم الثالث .. صراع دائم مع الهبوط

يعاني فريق نادي غزل المحلة من صراع دائم من اجل تحقيق البقاء في بطولة الدوري الممتاز وبين الأندية الكبار، إذ يقع زعيم الفلاحين في كل موسم ضحية المواجهات الختامية لأجل نجاحه في البقاء للموسم التالي.

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خسر غزل المحلة المواجهة الماضية أمام نادي الزمالك بهدفين دون مقابل في لقاء لم يقدم فيه الفريق أي مستوى هجومي جيد، بجانب الضعف في خط دفاعه.

غزل المحلة يصارع من أجل البقاء

بهزيمة غزل المحلة أمام الزمالك يصبح السماوي بعيدًا عن الانتصار للمواجهة رقم 10 على التوالي بمختلف المسابقات المحلية، والتي تضعهم على حافة الهبوط بعد صراع لثلاثة مواسم على التوالي ينجح خلالها من تحقيق البقاء في الجولات الختامية.

يحتل فريق غزل المحلة المركز السابع عشر في الترتيب برصيد 32 نقطة، جمعها من تحقيق الانتصار في 8 مواجهات والتعادل في 8 مواجهات والخسارة في 16 لقاء هذا الموسم حتى الآن.

فضلًا عن امتلاك الفريق لثاني أضعف خط هجوم في مسابقة الدوري بـ 25 هدف تم تسجيله حتى الآن، بالإضافة إلى امتلاكه أضعف خط دفاع بـ 45 هدف سكن شباكه حتى مرور 32 جولة.

غزل المحلة يعاني للموسم الثالث على التوالي

معاناة زعيم الفلاحين هي للموسم الثالث على التوالي بعدما تمكن في موسم 2020-2021 من ختام الموسم في المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة، بفارق 5 نقاط عن وادي دجاةل الذي هبط حينها.

وفي موسم 2021-2022 انتهى الموسم وكان المحلة في المركز الحامس عشر برصيد 36 نقطة، بفارق الأهداف عن نادي الجونة، وفي الموسم الحالي يعاني من أجل البقاء، وقد يكون من بين الثلاثي الهابط لدوري الدرجة الأولى.

ماذا يحتاج غزل المحلة لتحقيق البقاء في الدوري

يتبقى لغزل المحلة مواجهتين على نهاية الموسم الحالي، والتي ستجمع الغزل أمام أندية البنك الأهلي بينما ستكون الأخيره أمام فريق حرس الحدود.

ويحتاج زعيم الفلاحين لتحقيق الانتصار في المواجهتين المقبلتين، كما أنه يريد خسارة أسوان أو غزل المحلة في أي من المواجهتين المتبقيتين لهم.

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