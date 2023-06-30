ذكرى 30 يونيو .. الإخوان حاولوا طمس الهوية المصرية (فيديو)

علق الإعلامي مصطفي بكري على ذكرى 30 يونيو، قائلا: “ الجيش انحاز للشعب بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،و كنا نبحث عن من ينجدنا من هذا الخوف المحتم”.

وأضاف بكري خلال برنامجه “ حقائق واسرار” المذاع على قناة صدي البلد في تغطية خاصة لذكرى ثورة 30 يونيو، مساء اليوم الجمعة: " السنة التي عاشتها مصر تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية وجدنا فيها ارتباكا وبعثرة المشهد وطمس هوية الدولة.

السيسي حذر الإخوان في 3 مناسبات من عدم الانحياز لمطالب الشعب

وأشار إلى أن الرئيس السيسي قال: متخافوش على مصر.. مصر قد الدنيا.. وهتبقى قد الدنيا'، لافتا إلى أن الشعب كان يدرك أن جيش مصر لن يسمح بأي حال من الأحوال الاعتداء على المواطنين، خاصة حينما حذر الرئيس السيسي الجماعة مرارا وتكرارا في 3 مناسبات من عدم الانحياز لمطالب الشعب.

وأردف: "الإعلام كان رأس الرمح الذي سعى لمواجهة مباشرة مع الإخوان ومندوبها بقصر الرئاسة وفضح مخططهم منذ الإعلان الدستوري الانقلابي"، معلقا: "الإخوان تبث معلومات مغلوطة وإساءات من الخارج؛ مستهدفين بذلك النيل من مؤسسات الدولة، مستعرضا فيديو لمحمد بديع مرشد الإخوان حينما وصف الإعلاميين بـ سحرة فرعون.

وتابع مصطفى بكري: الإخوان منذ البداية أرادت إغلاق كل الأفواه والتآمر عليها، وفي أبريل 2013 استدعى مرسي وزير الداخلية ومساعده للأمن العام ورئيس قطاع الأمن الوطني وقائد قطاع الأمن المركزي ومدير أمن القاهرة في القصر الرئاسي، لتوجيههم نحو المتظاهرين في الشارع والتعامل معهم.

واختتم مصطفى بكري: المسؤولون بوزارة الداخلية ردوا بأنه لا جريمة للقبض عليهم؛ باعتباره تعبيرا عن الرأي، ليرد مرسي قائلا: خدوهم للجبل واعملوا فيهم اللي أنتم عاوزينه طالما النيابة العامة بتفرج عنهم.

ومن جانبه، علق الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا: "الشعب المصري خرج بكل طوائفه في30 يونيو، وتعالت الأصوات 'انزل يا سيسي.. مرسي مش رئيسي، وهذا النداء بمثابة استدعاء من الشعب للقوات المسلحة، و كان على القوات المسلحة تلبية نداء الشعب.

وأضاف النمنم خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج 'صالة التحرير' المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة: "هناك بعض الأمور التي تحدث في مصر مرة واحدة، ولن تكرر مرة أخرى، مثل' غزوالهكسوس لمصر، هزيمة 67، حكم للإخوان لمصر'، لافتًا إلى أن الإخوان لن يحكموا مصر مرة ثانية للأبد حكمهم كغزو الهكسوس.

وتابع: هناك 3 دول في المنطقة 'مصر، تركيا، إيران' ترتبط القوات المسلحة ارتباط وثيقا بالشعب، كما أن ما قامت به في ثورة 30 يونيو ليس تدخلا سياسيا بل هو أداء وطني، وتكليف من الشعب.

وأشار النمنم إلى أن المخابرات البريطانية هي من خلقت وكونت جماعة الإخوان الإرهابيين، من أجل مشروع تسكين الفلسطينيين في سيناء،مردفا:: سيناء مطمع للغرب من قبل احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين، حيث تم إنشاء جماعة حسن البنا، لتحقيق مطالب الغرب، وإخلاء فلسطين للإسرائيليين، وتسكينهم في سيناء، وجماعة الإخوان هي من ستقوم بذلك.