وكيل صحة قنا يتابع سير العمل بمستشفي الوقف المركزي

تفقد اليوم الجمعة، الدكتور أشرف الاحمر وكيل مديرية الشؤون الصحية بقنا، سير العمل بمستشفي الوقف المركزي، رافقه الدكتور بيتر عريان مسؤل المستلزمات الطبية بالمديرية، وذلك إستكمالا لتنفيذ خطة الرقابة والمتابعة لمستشفيات المحافظة طوال أيام عيد الأضحي وبما يتماشي مع توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بالحرص علي متابعة تقديم الخدمات الطبية في فترة الأعياد.

وأشار الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن جولة المتابعة للدكتور أشرف شملت تفقد قسم الكلي الصناعي والإستقبال والطوارئ وتواجد مسؤولي المعمل وبنك الدم وتوافر رصيد كافي من فصائل الدم المختلفة.

كذلك إلتزام المستشفي بتقديم الوجبات الصحية للمرضي التي تدعم سلامتهم وتعافيها، كما شملت جولة الأحمر بمستشفي الوقف المركزي بتفقد الحضانات وقسم الأطفال وتأكد من تواجد كامل الفريق الطبي المناوب.

مشدداً علي ضرورة إلتزام الفريق بالتواجد طوال فترات الأجازات وتقديمهم كامل الرعاية الطبية اللازمة للمترددين علي المستشفى.