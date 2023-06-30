وزيرة الهجرة تهنئ الجاليات المصرية في الخارج بذكرى ثورة 30 يونيو

تقدمت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص التهاني للجاليات المصرية فى الخارج بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن تلك الثورة تمثل عنوانًا لإرادة المصريين وإصرارهم على الحفاظ على هويتهم ونسيجهم الوطنى الواحد، قائلة: "إننا جميعا نبذل قصارى الجهد والعطاء لصنع مستقبل أفضل لوطننا الغالى وتحقيق ما يصبو إليه أبناؤه.. وكل عام ومصر فى أمن وسلام وازدهار".

واكدت وزارة الهجرة أنه في الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة والتي أعقبتها نهضة حقيقية وتنمية في كل ربوع الدولة المصرية بفضل رؤية حكيمة من القيادة السياسية، في ظل هذه التنمية والرؤية لم يغب المصريين بالخارج عن القيادة الواعية، حيث عادت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى الحكومة المصرية منذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الـ 19 من سبتمبر لعام 2015م، لتعمل منذ هذا التاريخ على ربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، وتعزيز مشاعر الوطنية والانتماء لديهم.

وتعدّ الوزارة الجهة المختصة بإدارة ورعاية شئون المصريين المقيمين خارج الحدود الجغرافية للدولة المصرية، في إطار من التنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى، كما عملت منذ انطلاقها على تسهيل التواصل مع المصريين بالخارج بالسبل المتاحة كافة.

وقد جاء إنشاء وزارة الدولة للهجرة، تلبية لنداءات المصريين بالخارج بهدف تكوين رأي عام وطني، يساند القضايا الوطنية والقومية والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في شتى مجالات التنمية، ولتدعيم الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبين بعضهم البعض، لوضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج في ضوء أهداف التنمية المستدامة وصالح البلاد، ولوضع سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية وتشجيع سبل الهجرة الآمنة عبر العديد من الفعاليات.