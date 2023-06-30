الجمعة 30 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رسائل الرئيس السيسي للمصريين بمناسبة الذكرة العاشرة لثورة 30 يونيو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة رسائل هامة للشعب المصري أثناء كلمته التي ألقاها اليوم بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

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السيسي يوجه رسالة للمصريين في ذكرى ثورة 30 يونيو (ِشاهد)

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بمناسبة ثورة 30 يونيو، "شعب مصر الأصيل، في الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو العظيمة أجدد العهد معكم على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها، أجدد العهد على أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هما دائمًا علامات الطريق التي تهدى المسيرة والمسار، أقول لكم: إن حجم التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب وقدمتها مؤسساته الوطنية لا يليق بها إن شاء الله سوى الانتصار".

 

وتستعرض "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو:

 

- ثورة 30 يونيو عنوان لإعادة تأكيد وحدة الوطن.

 

- شعب مصر انتفض في 30 يونيو ضد الظلم والطائفية والاستبداد.

 

- القوات المسلحة تصدوا بصدورهم لمواجهة الإرهاب الأعتى والأشرس.

 

- صمود الشعب خلال الـ 10 سنوات الماضية سيظل محلا لدراسة الباحثين.

 

- المصلحة والهوية الوطنية من علامات الطريق لمسيرة الجمهورية الجديدة.

 

- جيل ثورة 30 يونيو هو الأقدر على تحمل مسؤولية بناء الوطن.

 

- مسيرة البناء الحالية تغير الواقع وتؤهل مصر لمسار الدول المتقدمة.

 

- استطعنا القضاء على أمراض أوجعت المصريين.

 

- تفجير طاقات العمل والإبداع لتحقيق حلم المصريين في التقدم والنهوض بالوطن.

 

- شغلنا الشاغل التحول للطاقة النظيفة وإنشاء جامعات ومدارس حديثة.

 

- الصحة والتعليم، هما شغل مصر الشاغل من خلال القضاء على أمراض أوجعت المصريين.

 

- مصر انتقلت إلى دولة متماسكة ينعم شعبها بأمن غالي الثمن.

 

- للتاريخَ أياماً لامعةً كالنجوم تضئ عتمةَ الليل وتبدد ظلمة الطغيان تنير الطريق أمام السائرين وتهديهم سواء السبيل.

 

- هدفنا إنقاذ الملايين من واقع لا يليق بهم.

 

- نسير بقوة وثقة على طريق التنمية والبناء وتحسين أحوال وحياة الناس.

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