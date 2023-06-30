الجمعة 30 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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السيسي يوجه رسالة للمصريين في ذكرى ثورة 30 يونيو (ِشاهد)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري في الذكرى العاشرة لصورة 30 يونيو قائلًا: "أجدد العهد مع الشعب المصري الأصيل على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر”.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته بمناسبة ذكرة ثورة 30 يونيو، اليوم الجمعة، أجدد العهد على أن تكون المصلحة والهوية الوطنية هما دائما علامات الطريق التي تهدي المسيرة والمسار”.

وأشار الرئيس، إلى أنه تم إنشاء مدن جديدة متطورة في جميع أنحاء الجمهورية لحل أزمة التكدس السكاني ورفع جودة حياة المصريين.

 

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