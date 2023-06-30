الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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السيسي: رجال القوات المسلحة والشرطة ضحوا بأرواحهم ليعيش الوطن ويزدهر (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد السيسي، إن الكثير احتار في منبع الإرادة الصلبة والعظيمة عند الشعب المصري والتي لا تلين.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في ذكرى 30 يونيو، اليوم الجمعة، أن هذه الإرادة نقلت مصر خلال أعوام  قليلة من دولة تواجه الانقسام الخطير وشبح الاقتتال الخطير إلى دولة متماكسة ينعم شعبها بأمن واستقرار غال الثمن.

وتابع أن هذا الثمن دفعه أبطال من صلب هذا الشعب من قواته المسلحة وشرطته الذين تصدوا بصدورهم لموجهة إرهاب هو الاعتي والأشرس، وقدم رجالهم أرواحهم كي يعيش الوطن ويزدهر.

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