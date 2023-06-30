السيسي: رجال القوات المسلحة والشرطة ضحوا بأرواحهم ليعيش الوطن ويزدهر (فيديو)

قال الرئيس عبد السيسي، إن الكثير احتار في منبع الإرادة الصلبة والعظيمة عند الشعب المصري والتي لا تلين.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في ذكرى 30 يونيو، اليوم الجمعة، أن هذه الإرادة نقلت مصر خلال أعوام قليلة من دولة تواجه الانقسام الخطير وشبح الاقتتال الخطير إلى دولة متماكسة ينعم شعبها بأمن واستقرار غال الثمن.

وتابع أن هذا الثمن دفعه أبطال من صلب هذا الشعب من قواته المسلحة وشرطته الذين تصدوا بصدورهم لموجهة إرهاب هو الاعتي والأشرس، وقدم رجالهم أرواحهم كي يعيش الوطن ويزدهر.