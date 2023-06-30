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الجمعة 30 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

حالة طقس ثالث أيام عيد الأضحى.. احذر من التعرض للشمس

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الجمعة، إذ يسود  طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون حالة الطقس معتدله ليلا على الأنحاء كافة.

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وأعلنت الهيئة في بيانها عن  وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، إذ أنه يزيد من الشعور بحرارة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة على ان ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

 

بيان بدرجات الحرارة اليوم الجمعة:

القاهرة  34      23

العاصمة الإدارية   35      23

6 أكتوبر        35      23

بنها     34      23

دمنهور 32      22

المنصورة       34      23

الزقازيق         34      22

شبين الكوم      34      23

طنطا   34      22

دمياط   30      21

بورسعيد  31      22

الإسماعيلية 34      23

السويس  33      23

العريش 30      22

رفح     30      33

رأس سدر       36      25

نِخِل     35      18

كاترين 32      16

الطور  35      26

طابا     34      26

شرم الشيخ  38      27

الإسكندرية 29      22

العلمين الجديدة  29      22

مطروح  28      21

السلوم  29      22

سيوة    36      22

رأس غارب     37      27

الغردقة 38      28

سفاجا   38      27

مرسى علم       37      26

شلاتين 38      28

حلايب  35      27

أبو رماد 36      27

رأس حدربة 35      28

الفيوم   34      23

بني سويف      34      23

المنيا    35      23

أسيوط  36      24

سوهاج 36      25

قنا       38      26

الأقصر 39      27

أسوان  40      28

الوادي الجديد    38      26

أبو سمبل   40      27

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