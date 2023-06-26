حالة الطقس| ظواهر جوية تتعرض لها البلاد في عيد الأضحى المبارك

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال عيد الأضحى المبارك، موضحة أن الطقس السائد حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء حتى يوم الاثنين المقبل.



الظواهر الجوية

وأضافت الهيئة، أن هناك بعض الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال العيد منها الشبورة المائية الخفيفة حتى السادسة صباحًا على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلًا عن نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

نصائح للمواطنين

وناشدت الهيئة، المواطنين بضرورة ارتداء غطاء واقي للرأس واستخدام المظلة حال التعرض للشمس، تجنب التعرض للشمس وقت الظهيرة حتى الخامسة عصرًا، الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم، القيادة بهدوء في الصباح الباكر على الطرق بسبب الشبورة المائية، متابعة النشرات الجوية لمتابعة الطقس، موضحة أن الأجواء تسمح بممارسة الانشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.



وجاءت درجات الحرارة كالآتي:



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41