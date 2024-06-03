أحمد كالوشا يعلن توقيعه للزمالك

أكد أحمد كالوشا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أنه وقع بالفعل مع نادي الزمالك في شهر يناير الماضي، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي شئ.

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وتابع كالوشا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أركز في الوقت الحالي مع الفريق، ولا انشغل بأي أمور، وأترك كل شئ لوكيل أعمالي".

وأضاف أحمد كالوشا: "كان كل شئ منتهي مع الزمالك في يناير الماضي وكانت كل شئ في الرتوش النهائية، ولكن لم يكتمل الأمر رغم توقيعي، وقد أرحل في نهاية الموسم بالاتفاق مع النادي".

وقال: "لم أتفاوض مع الأهلي كما تردد، ولدي أهداف خاصة أريد تحقيقها، وهو أن أحقق أرقام مميزة، بالإضافة لتركيزي مع الفريق، لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق مركز متقدم".