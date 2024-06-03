الإثنين 03 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد كالوشا يعلن توقيعه للزمالك

أحمد كالوشا
أحمد كالوشا

أكد أحمد كالوشا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أنه وقع بالفعل مع نادي الزمالك في شهر يناير الماضي، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي شئ.

إقرأ أيضًا..

txt

الغندور: الزمالك ليس بحاجة لحراس مرمى في الموسم القادم بشرط

وتابع كالوشا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أركز في الوقت الحالي مع الفريق، ولا انشغل بأي أمور، وأترك كل شئ لوكيل أعمالي".

وأضاف أحمد كالوشا: "كان كل شئ منتهي مع الزمالك في يناير الماضي وكانت كل شئ في الرتوش النهائية، ولكن لم يكتمل الأمر رغم توقيعي، وقد أرحل في نهاية الموسم بالاتفاق مع النادي".

وقال: "لم أتفاوض مع الأهلي كما تردد، ولدي أهداف خاصة أريد تحقيقها، وهو أن أحقق أرقام مميزة، بالإضافة لتركيزي مع الفريق، لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق مركز متقدم".

مواد متعلقة

التصدير‭ ‬يقود‭ ‬صمود‭ ‬الاقتصاد‭ ‬أمام‭ ‬التحديات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية

أهلاً‭ ‬رمضان

همسات‭ ‬روحية

فقه‭ ‬التهيؤ

شهر‭ ‬البُشرى

شهر‭ ‬الصوم‭ ‬بين‭ ‬ثقافة‭ ‬البذخ‭ ‬وضرورة‭ ‬التقشف

استقبال‭ ‬شهر‭ ‬الصيام

حبه‭ ‬عنوان‭ ‬الإيمان
الجريدة الورقية