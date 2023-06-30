الهلال ينافس ميلان ودروتموند عن ضم نجم منتخب اليابان

دخل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال في مفاوضات قوية خلال الساعات القليلة الماضية، مع نظيره ميلان الإيطالي، للتعاقد مع نجم منتخب اليابان ودعم صفوف الفريق في انتقالات شهر يونيو الجاري 2023.

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تعاقد الهلال مع روبن نيفيز لاعب فريق ولفرهامبتون الانجليزي في أولى صفقات الزعيم بانتقالات يونيو الجاري، وكانت ثاني الصفقات بالتعاقد مع اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي.

الهلال يرغب في ضم كامادا

يرغب نادي الهلال في دعم مركز وسط الملعب بلاعب أخر، ووقع الاختيار على اللاعب الياباني دايتشي كامادا نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، ويعتبر صاحب الـ 26 عام هو أفضل خيار للأزرق قبل الموسم الجديد.

وضعت إدارة نادي الهلال الياباني كامادا ضمن دائرة اهتمامها كلاعب آسيوي، وقد بدأت بالفعل المفاوضات قبل أسبوعين.

الهلال ينافس ميلان على ضم كامادا

ويرغب نادي الهلال في الحصول على خدمات كامادا في منافسة قوية مع أندية ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني.

وسحب نادي فرانكفورت عرضه لتجديد عقد اللاعب لموسمين إضافيين بعد مماطلة كامادا في التجديد ورغبته في الرحيل عن الدوري الالماني بداية من الموسم المقبل، وانتقل اللاعب لـ آينتراخت مقابل 1.6 مليون يورو حينها.

عقد كامادا مع الهلال السعودي

من المقرر أن يوقع الدولي الياباني على عقود الانتقال لنادي الهلال لمدة 3 مواسم مقبله، مع أحقية التجديد لموسم إضافي، في انتظار الكلمة الاخيره من اللاعب وما هي وجهته المقبله بين أندية الهلال السعودي وميلان الإيطالي ودورتموند الألماني.

ينتهي عقد دايتشي كامادا مع نادي آينتراخت فرانكفورت بنهاية شهر يونيو الجاري، وسيرحل اللاعب بعد قضاء 6 مواسم مع الفريق الالماني، وقد انتقل اللاعب الياباني للدوري الالماني في عام 2017 بعقد لأربعة مواسم ونجح الفريق بعدها في التجديد للاعب لمدة موسمين إضافيين.

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وفي سياق أخر، دخل فريق نادي الاهلى في مفاوضات قوية خلال الساعات الأخيرة للتعاقد مع المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، وقد وافق بالفعل على خوض تجربه في المملكة العربية السعودية.