كيروش يعلن تشكيل قطر لمواجهة الهندوراس بالكونكاكاف

أعلن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب قطر، تشكيل العنابي لمواجهة الهندوراس والتي تجمع الطرفين فجر اليوم الجمعة، على ملعب ستاد جامعة فينيكس في الولايات المتحدة الامريكية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الثانية بكأس الكونكاكاف.

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يتواجد منتخب قطر في المجموعة الثانية من منافسات بطولة الكأس الذهبية "الكونكاكاف"، والتي تضم كل من منتخبات هايتي والهندوراس والمكسيك، ويحتل العنابي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية من كأس امم أمريكا الشمالية، في حين يأتي الهندوراسي في المركز الرابع والاخير من ترتيب منتخبات المجموعة،

تشكيل قطر لمواجهة الهندوراس

وجاء في تشكيل كارلوس جيروش لمنتخب قطر لمواجهة اليوم أمام منتخب الهندوراس كل من:-

في حراسة المرمى مشعل برشم.

في خط الدفاع: احمد سهيل وطارق سلمان واحمد فتحي وعلى أسد.

في خط الوسط: محمد وعد ويوسف عبدالرازق وهمام الامين وبشام الراوي.

في خط الهجوم: مصطفي مشعل وتميم منصور.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب قطر أمام الهندوراس اليوم الجمعه كل من صلاح زكريا ويوسف حسن في حراسة المرمى، وحازم أحمد ويوسف أيمن ومهدي سالم ومحمد مونتاري وعبدالله المصرفي ومصعب خضر وخالد منير وجاسم جابر وعاصم مدابو.

يشارك منتخب قطر في بطولة كأس الكونكاكاف والتي تضم دول أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي؛ للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة الولايات المتحدة الأمريكية الماضية، وبلغ نصف النهائي حينها، ويشارك الآن في البطولة المقامة بأمريكا أيضًا خلال الفترة من 16 يونيو حزيران إلى 16 يوليو تموز.

خسر المنتخب القطري مواجهة الجولة الاولى من نظيره منتخب هايتي بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما خسر منتخب الهندوراس من نظيره المكسيكي بأربعة أهداف دون مقابل.

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