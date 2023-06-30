خبير عسكري يكشف أهمية زيارة السيسي لجيبوتي.. لديها 6 قواعد عسكرية (فيديو)

كشف اللواء دكتور سمير فرج، الخبير العسكري، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة جيبوتي مهمة لكونها تحتوي على 6 قواعد عسكرية لـ 6 دول مختلفة ما يؤكد أهمية هذه الدولة.

محطة محمد نجيب العسكرية في مصر هي الأكبر بالمنطقة:

وأضاف “فرج” خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الخميس أن محطة محمد نجيب العسكرية في مصر هي الأكبر بالمنطقة، موضحًا أن القواعد الأمريكية في المنطقة هي خاصة بالصيانة باستثناء محطة أنجرليك في تركيا والتي تضم 50 رأسًا نووية.

وأشار إلى أن السر في القوة العسكرية هو التخطيط للعمليات والتنفيذ، مؤكدًا أن مصر أقوى دولة عربية تليها المملكة العربية السعودية، طبقًا لتصنيف مجلة جلوبال فاير باور.

وأوضح أن أفريقيا كانت في حضن مصر خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ويوجد الكثير من الشوارع والمنشآت باسمه في العديد من الدول الأفريقية.

وأضاف أن العلاقات المصرية مع دول القارة السمراء تراجعت بعد ذلك في عهد الرئيسين مبارك والسادات قبل أن يعيد الرئيس السيسي مصر لأفريقيا ويعيد أفريقيا لمصر.

ولفت سمير فرج، إلى أن تركيا كانت هي الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى وبعد هزيمتها تم سحب الجزر منها وضمها إلى اليونان وبالتالي تركيا لا يوجد لديها حقول غاز في المتوسط، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد الاقتراب من الحقول المصرية لأنها تمتلك القوة البحرية السادسة عالميًا.

وأكد سمير فرج، أن ترسيم الحدود مع اليونان حظى بإشادة كبيرة، لأن كل شركات الغاز الدولية لا تعمل من دون وجود ترسيم للحدود، مردفًا: "كل دولة لها 12 ميلًا في البحر يحق لها إطلاق النار على من يتجاوزها وبعدها تكون المياه الدولية.

وأشار إلى أن مصر تجني 3 مليارات دولار من حقل ظهر سنويًا، ويستمر إنتاجه حتى 2045، موضحًا أن هناك 46 حقلًا كشفيًا جديدًا يجرى العمل فيها حاليًا.

وأوضح سمير فرج، أن ما يحدث في السودان غير مسبوق في أي دولة حول العالم أن يكون هناك جيشًا ويتم تقسيمه إلى جيشين، لافتًا إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تقف على الحياد من الأزمة السودانية ولا تقف مع طرف على حساب الآخر.





