مجزر سفاجا الآلى يستقبل ٥ آلاف رأس ماشية من جيبوتى

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية وصول 5000 راس ماشيه من جيبوتى من اصل 12 ألف رأس تم التعاقد عليها.تم استقبال الماشية فى المجزر الآلى بسفاجا تمهيدا للذبح والطرح فى المجمعات الاستهلاكية

كما تم التعاقد على استيراد ١٠ آلاف رأس اغنام من تنزانيا المقرر وصولها إلى مصر خلال الأيام القادمة

تم استقبال

وكان ميناء الثلج بأبو سمبل قد استقبل الأسبوع الماضي صندل محمل بـ300 رأس ماشية قادمة من السودان عبر نهر النيل، حيث تم نقلها إلي محجر توشكي تمهيدا لذبحها وطرحها للمواطنين بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلي الشوادر المقامة في المحافظات استعدادا لعيد الاضحى المبارك.

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أنه إستمرار لجهود الدولة في تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وتوفيرها للمواطنين بسعر 195 جنيها للكيلو .

ولفت وزير التموين إلي أنه سيتم إقامة 38 شادرا علي مستوي الجمهورية لبيع الخراف الحية وفقا للضوابط والاشتراطات . الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

وأوضح اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه جاري استيراد 6 آلاف رأس من جيبوتي بحراً عبر ميناء سفاجا وذبحها بالمجازر، خاصة بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة للتوريد خلال العشرة أيام الأولى من شهر يونيو الجاري .