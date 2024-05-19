في مقدمتهم الزمالك بنهائي الكونفدرالية .. جدول مباريات اليوم الأحد ١٩ مايو ٢٠٢٤ كاملاً والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاحد عدة مواجهات كروية مرتقبة على صعيد الدوريات الاوربيه الكبرى كذلك على مستوى الكره المحليه بمواجهة واحده في الدوري المصري ومباراة مرتقبة قاريه تجمع الزمالك في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتأتي مواعيد مواجهات اليوم الأحد كامله على النحو التالي ..

الدوري الانجليزي..

آرسنال أمام إيفرتون 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

برينتفورد أمام نيوكاسل يونايتد 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1

برايتون في مواجهة مانشستر يونايتد 6 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 7

بيرنلي أمام نوتينجهام فورست 6 مساءً

تشيلسي ضد بورنموث 6 مساء عبر قناة beIN SPORTS XTRA 2

كريستال بالاس أمام أستون فيلا 6 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 5

ليفربول ضد وولفرهامبتون 6 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 4

لوتون تاون امام فولهام 6 مساءً عبر قناة beIN SPORTS XTRA 3

مانشستر سيتي ضد وست هام يونايت 6 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1

شيفيلد يونايتد امام توتنهام هوتسبير 6 مساءً.

الدوري الايطالي ..

ساسولو في مواجهة كالياري 12:30 ظهرًا على قناة AD SPORTS Premium 1

أودينيزي أمام إمبولي 4 عصراً على قناة AD SPORTS Premium 1

مونزا امام فروسينوني 4 مساءً عبر قناة AD SPORTS Premium 2

انتر ميلان امام لاتسيو 7 مساءً عبر قناة AD SPORTS Premium 1

روما امام جنوى 9:45 مساءً عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري الاسباني..

أتلتيك بيلباو ضد إشبيلية 8 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 9.

أتلتيكو مدريد امام أوساسونا 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 7

برشلونة ضد رايو فاليكانو 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 8

ريال بيتيس امام ريال سوسييداد 8 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1

قاديش في مواجهة لاس بالماس 8 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2

ريال مايوركا ضد ألميريا 8 مساءً

غرناطة امام سيلتا فيجو 8 مساءً عبر قناة beIN SPORTS XTRA 3

فالنسيا أمام جيرونا 8 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 5

فياريال امام ريال مدريد 8 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 3.

الدوري الفرنسي ..

تولوز في مواجهة ستاد بريست 10 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2

لوريان أمام كليرمون فوت 63 – 10 مساءً

موناكو ضد نانت 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 2



ليل امام نيس 10 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 5

ليون امام ستراسبورج 10 مساءً

ستاد ريمس ضد رين 10 مساءً

لانس أمام مونبلييه 10 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 7

لوهافر ضد مارسيليا 10 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 4

ميتز أمام باريس سان جيرمان 10 مساءً .

الدوري المصري مواجهة واحدة تجمع الاسماعيلي وبيراميدز الساعة 6:00 مساءً عبر قناه اون تايم سبورتس واحد بالاضافة إلى مواجهة نهائي بطوله كأس الكونفدراليه الأفريقية على استاد القاهره الدولي مذاعة عبر قناه بي ان سبورت 6 في تمام 8:00 مساء بتوقيت القاهرة وتجمع الفارس الأبيض بنظيره نهضة بركان المغربي.