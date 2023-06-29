قدم أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية إعداد وتأهيل 2000 مسعف ميداني من قوات الطوارئ، وذلك بهدف دعم الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.

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قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة السعودية ضمن الجهات المشاركة في موسم حج هذا العام.

تأهيل 2000 مسعف ميداني لمساعدة الحجاج

ودربت رئاسة أمن الدولة السعودية المسعفين على العديد من المهارات الإسعافية، من بينها 16 مهارة إسعافية ضرورية في الحج مثل الانعاش القلبي الرئوي، والاختناقات.

التدريب علي ضربات الشمس

كما تم تدريبهم على ضربات الشمس، وتسلخات القدم، وآلام الظهر، والتعامل مع الجلطات القلبية، والسكتات الدماغية، والرعاف، والحمى، وارتفاع وانخفاض السكر.



وزودت المسعفين بالسترات الإسعافية المجهزة بالملزمة، والأجهزة الطبية اللازمة، والتنسيق مع وزارة الصحة لتحويل بعض الحالات وإرشادها.

