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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

روسيا تُبدي استعدادها للمساعدة في تسوية الأزمة السودانية

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

تُتابع "موسكو" الوضع في السودان بقلق بالغ، ومُستعدة للمساعدة في تسوية النزاع، هكذا صرح وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، مُؤكدًا أن سفارة بلاده بالخرطوم تُواصل الاتصالات مع الأطراف المعنية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس، قال لافروف، في اجتماع مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار إن "روسيا تُتابع بقلق ما يحدث في السودان ومُهتمة بالمساعدة في تهيئة الظروف لتسوية الوضع. ومن خلال سفارتنا التي لا تزال في الخرطوم، نُحافظ على اتصالات مع جميع الأطراف المعنية".

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وأضاف قائلًا: "سنكون مُمتنين على التوصيات الخاصة بكيفية مساهمة روسيا والأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي في التغلب على الأزمة. وسننتهز هذه الفرصة لمراجعة تعاوننا الثنائي وتحديد سبل تطويره بشكل أكبر".

البرهان يُعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد:

من ناحية أخرى، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقف إطلاق النار من جانب واحد في أول أيام عيد الأضحى.

وطلب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان من "جميع من يقدر على حمل السلاح التصدي للمُهددات الوجودية والانضمام إلى الوحدات العسكرية".

وأضاف البرهان: "القوات المسلحة قادرة على سحق مليشيات الدعم السريع"، مُتابعًا: "ما حدث في الجنينة جريمة حرب ضد الإنسانية".

وأردف: "المُتمرد محمد حمدان دقلو (قائد قوات الدعم السريع) اختطف ثورة ديسمبر وهو يُريد بناء مملكته الخاصة".

وأردف البرهان: "حريصون على انتقال السلطة لحكومة مدنية"، مُستطردًا: "نطلب من جميع شباب بلادي القيام بدوره الوطني في حيه أو الانضمام للقوات المسلحة".

وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن هُدنة في البلاد من جانب واحد لمُدة يومين ابتداءً من يوم الثلاثاء.

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