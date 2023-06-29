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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

شوارع فرنسا تشتعل بعد وفاة شاب جزائري على يد شرطي (فيديو)

احتراق عشرات السيارات
احتراق عشرات السيارات في شوارع باريس

انتشرت أعمال العنف في شوارع فرنسا بعد إطلاق شرطي النار على شاب عربي يدعى نائل دون وجه حق، الأمر الذي أثار موجة غضب كبيرة بين المواطنين في باريس.

موجة غضب في شوارع باريس

وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو يوضح مدى الدمار الذي خلفته موجة الغضب في شوارع باريس، واشعل الغاضبون النيران في عشرات السيارات الموجودة في الشوارع.

نائل شاب يبلغ من العمر 17 عاما، وهو من أصول جزائرية، أنهى شرطي فرنسي حياته رميا بالرصاص عند نقطة تفتيش مروري، دون سبب محدد، أدى ذلك لإشعل موجات واسعة من الاحتجاجات على مقتله على مدى ليلتين في أنحاء فرنسا، الأمر الذي دفع الرئيس إيمانويل ماكرون لعقد اجتماع أزمة مع كبار وزراء الحكومة اليوم الخميس.

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