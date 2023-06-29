نجوى كرم تحتفل مع جمهورها بعيد الأضحى في لبنان.. الليلة

تستعد المطربة نجوى كرم، لاحياء حفلاً غنائيًا ضخمًافي لبنان، اليوم، الخميس، ضمن حفلات ثانى أيام عيد الأضحى.

ومن المقرر أن تقدم "نجوى"، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

ويشار إلى أن طرحت المطربة نجوى كرم، مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "كاريزما"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية كاريزما كلمات الشاعر الغنائي أليكسي قسطنطين، ألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي.

وتقول كلمات الأغنية :-

الله يبعث له الهنا والفرحة دوم

يا اللي قلبي بغرامه جانن مغروم

لحظة وحدة من دونه أنا برفض عيش

عشقانة لون عيونه وأمري محسوم

كاريزما قوية هضامة وشبوبية

جينتلمان مرتب شيك هيبة وطلة ملوكية

بضله مرستق حاله شو ع باله

شاغل ها الدنيا بسحره وبجماله

بطيبة قلبه بنفسيته وبأخلاقه

الكل بيحلف وحياته يا نياله

كاريزما قوية (قوية، قوية) هضامة وشبوبية

مرتب شيك هيبة وطلة ملوكية

كاريزما قوية هضامة وشبوبية

جينتلمان مرتب شيك هيبة وطلة ملوكية